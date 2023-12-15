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Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Футзал

Украина - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол

Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Фото: Асоціафія футзалу України

Новина українською

Пока украинский футбол на паузе, футзал – продолжается. В матче отбора к чемпионату мира Украина сыграет против Бельгии.

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Матч футзальных сборных состоится в пятницу, 15-го декабря, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Украина – Бельгия

Квалификация на Чемпионат Мира. Пятый тур

15. 12. 2023. 19:00. Беретьёуйфал

Трансляция - Мегого Футбол-1

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Трансляція футзального матчу Україна - Бельгія
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Источник:
MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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