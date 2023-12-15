Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных

Пока украинский футбол на паузе, футзал – продолжается. В матче отбора к чемпионату мира Украина сыграет против Бельгии.

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Матч футзальных сборных состоится в пятницу, 15-го декабря, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.

Квалификация на Чемпионат Мира. Пятый тур

15. 12. 2023. 19:00. Беретьёуйфал

Трансляция - Мегого Футбол-1