Украина - Бельгия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча футзальных сборных
Украина - Бельгия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 15.12.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Фото: Асоціафія футзалу України
Пока украинский футбол на паузе, футзал – продолжается. В матче отбора к чемпионату мира Украина сыграет против Бельгии.
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Матч футзальных сборных состоится в пятницу, 15-го декабря, в 19:00. Смотреть можно на MEGOGO.
Украина – Бельгия
Квалификация на Чемпионат Мира. Пятый тур
15. 12. 2023. 19:00. Беретьёуйфал
Трансляция - Мегого Футбол-1
Трансляція футзального матчу Україна - БельгіяСмотреть трансляцию
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Источник:MEGOGO
Опубликовал: Игорь Семйон
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