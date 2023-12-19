Польша - Украина. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию футзальных сборных
Польша - Украина: Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 20.12.2023 ⋊ Футзал на UA-Футбол
Getty Images / Global Images Ukraine
Национальная сборная Украины закрывает для себя календарный год матчем квалификации к чемпионату мира против Польши. Принципиальное будет противостояние, ведь в первом круге Украина проиграла Польше.
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Если сейчас победит, то напрямую квалифицируется на чемпионат мира 2024. Ставки очень высоки.
Матч квалификации состоится в среду, двадцатого декабря 2023-го года, в Польше. Начало матча – 19:30. Онлайн прямую видеотрансляцию в Украине обеспечит видеосервис MEGOGO. Смотреть можно на MEGOGO Футбол 1.
После матча читайте на сайте UA-Футбол отчет об игре, смотрите видео голевых моментов, а также читайте комментарии действующих лиц.
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