Футзал. Ураган побеждает в центральном матче тура, сенсационное поражение Энергии

Были сыграны матчи пятнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Тур стартовал еще 23 декабря, когда "Кардинал-Ровно" на выезде благодаря голам Малиновского и Бондаря переиграл "in.IT". "Харьков" в невероятно интересном и напряженном противостоянии вырвал победу у "Спасателя" - 5:4. Победу харьковчанам принес Игорь Малюк.

В центральном матче тура "Ураган" на выезде обыграл "ХИТ". Эта победа позволила "драконам" уже на семь очков оторваться от своего главного преследователя. Однако у киевлян еще есть игра в запасе.

Настоящую голевую феерию также устроили "Сокол" и "Aurora-Clust" - 5:4. От коллектива из Хмельницкого немногие ожидали победы, но хозяева смогли на мажорной ноте завершить год. Отметим дубль Даниила Чижика. Отметим, что хмельницкий коллектив до этого не играл с десятого ноября.

В последнем матче тура "SkyUP" неожиданно разгромил грозную "Энергию" – 7:3.

Результаты пятнадцатого тура

"ХИТ" - "Ураган" 2:3

"in.IT" - "Кардинал-Ровно" 0:2

"Спасатель" – "Харьков" 4:5

"Сокол" - "Aurora-Clust" 5:4

"SkyUP" - "Энергия" 7:3

Турнирная таблица