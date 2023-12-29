Футзал. Ураган побеждает в центральном матче тура, сенсационное поражение Энергии
Последний в 2023 году тур
Фото: НФК "Ураган"
Были сыграны матчи пятнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Тур стартовал еще 23 декабря, когда "Кардинал-Ровно" на выезде благодаря голам Малиновского и Бондаря переиграл "in.IT". "Харьков" в невероятно интересном и напряженном противостоянии вырвал победу у "Спасателя" - 5:4. Победу харьковчанам принес Игорь Малюк.
В центральном матче тура "Ураган" на выезде обыграл "ХИТ". Эта победа позволила "драконам" уже на семь очков оторваться от своего главного преследователя. Однако у киевлян еще есть игра в запасе.
Настоящую голевую феерию также устроили "Сокол" и "Aurora-Clust" - 5:4. От коллектива из Хмельницкого немногие ожидали победы, но хозяева смогли на мажорной ноте завершить год. Отметим дубль Даниила Чижика. Отметим, что хмельницкий коллектив до этого не играл с десятого ноября.
В последнем матче тура "SkyUP" неожиданно разгромил грозную "Энергию" – 7:3.
Результаты пятнадцатого тура
"ХИТ" - "Ураган" 2:3
"in.IT" - "Кардинал-Ровно" 0:2
"Спасатель" – "Харьков" 4:5
"Сокол" - "Aurora-Clust" 5:4
"SkyUP" - "Энергия" 7:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|"Ураган"
|13
|11
|1
|1
|62
|12
|34
|2
|"ХИТ"
|11
|8
|3
|0
|50
|17
|27
|3
|"Aurora-Clust"
|12
|8
|3
|1
|46
|26
|27
|4
|"Сокол"
|10
|6
|2
|2
|28
|18
|20
|5
|"Энергия"
|11
|6
|2
|3
|26
|25
|20
|6
|"Харьков"
|14
|6
|0
|8
|37
|54
|18
|7
|"SkyUР"
|14
|4
|1
|9
|33
|47
|13
|8
|"Кардинал-Ровно"
|9
|4
|1
|4
|12
|21
|13
|9
|"in.IT"
|14
|1
|2
|11
|15
|49
|5
|10
|"Спасатель"
|13
|0
|3
|10
|23
|59
|3
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