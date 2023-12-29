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Футзал. Ураган побеждает в центральном матче тура, сенсационное поражение Энергии

Футзал

Последний в 2023 году тур

Футзал. Ураган побеждает в центральном матче тура, сенсационное поражение Энергии

Фото: НФК "Ураган"

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи пятнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Тур стартовал еще 23 декабря, когда "Кардинал-Ровно" на выезде благодаря голам Малиновского и Бондаря переиграл "in.IT". "Харьков" в невероятно интересном и напряженном противостоянии вырвал победу у "Спасателя" - 5:4. Победу харьковчанам принес Игорь Малюк.

В центральном матче тура "Ураган" на выезде обыграл "ХИТ". Эта победа позволила "драконам" уже на семь очков оторваться от своего главного преследователя. Однако у киевлян еще есть игра в запасе.

Настоящую голевую феерию также устроили "Сокол" и "Aurora-Clust" - 5:4. От коллектива из Хмельницкого немногие ожидали победы, но хозяева смогли на мажорной ноте завершить год. Отметим дубль Даниила Чижика. Отметим, что хмельницкий коллектив до этого не играл с десятого ноября.

В последнем матче тура "SkyUP" неожиданно разгромил грозную "Энергию" – 7:3.

Результаты пятнадцатого тура

"ХИТ" - "Ураган" 2:3

"in.IT" - "Кардинал-Ровно" 0:2

"Спасатель" – "Харьков" 4:5

"Сокол" - "Aurora-Clust" 5:4

"SkyUP" - "Энергия" 7:3

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П О
1 "Ураган" 13 11 1 1 62 12 34
2 "ХИТ" 11 8 3 0 50 17 27
3 "Aurora-Clust" 12 8 3 1 46 26 27
4 "Сокол" 10 6 2 2 28 18 20
5 "Энергия" 11 6 2 3 26 25 20
6 "Харьков" 14 6 0 8 37 54 18
7 "SkyUР" 14 4 1 9 33 47 13
8 "Кардинал-Ровно" 9 4 1 4 12 21 13
9 "in.IT" 14 1 2 11 15 49 5
10 "Спасатель" 13 0 3 10 23 59 3
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