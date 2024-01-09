Футзал. Лидеры не оставили шансов соперникам

Были сыграны матчи шестнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Тур стартовал еще в прошлую пятницу, когда сыграли два противостояния. Львовское дерби завершилось разгромной победой "Энергии" над "in.IT" - 6:1. Отметим хет-трик Михаила Зварыча.

В еще одной игре пятницы "Сокол" минимально обыграл "Харьков" – 2:1. На последних минутах второй половины встречи Вадим Данилюк и Сергей Шевченко принесли победу "Соколу".

Сегодня сыграли последние три матча 16-го тура. "ХИТ" и "Ураган" прогнозированно не оставили шансов своим соперникам и набрали три зачетных пункта. Таким образом, коллектив из Ивано-Франковска продолжает опережать своего главного конкурента на четыре очка. Отметим, Артема Фаренюка ("Ураган"), забившего четыре мяча.

"Aurora-Clust" уничтожила "SkyUP" и закрепилась на третьем месте. Обращаем внимание на дубль Максима Чеберяка.

Результаты шестнадцатого тура

"Энергия" -"in.IT" 6:1

"Харьков" - "Сокол" 1:2

"Кардинал-Ровно" - "ХИТ" 0:5

"Ураган" - "Спасатель" 7:2

"Aurora-Clust" - "SkyUP" 7:1

Турнирная таблица