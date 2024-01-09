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Футзал. Лидеры не оставили шансов соперникам

Футзал

Первый тур в 2024 году

Футзал. Лидеры не оставили шансов соперникам

Фото: Енергія

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи шестнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Тур стартовал еще в прошлую пятницу, когда сыграли два противостояния. Львовское дерби завершилось разгромной победой "Энергии" над "in.IT" - 6:1. Отметим хет-трик Михаила Зварыча.

В еще одной игре пятницы "Сокол" минимально обыграл "Харьков" – 2:1. На последних минутах второй половины встречи Вадим Данилюк и Сергей Шевченко принесли победу "Соколу".

Сегодня сыграли последние три матча 16-го тура. "ХИТ" и "Ураган" прогнозированно не оставили шансов своим соперникам и набрали три зачетных пункта. Таким образом, коллектив из Ивано-Франковска продолжает опережать своего главного конкурента на четыре очка. Отметим, Артема Фаренюка ("Ураган"), забившего четыре мяча.

"Aurora-Clust" уничтожила "SkyUP" и закрепилась на третьем месте. Обращаем внимание на дубль Максима Чеберяка.

Результаты шестнадцатого тура

"Энергия" -"in.IT" 6:1

"Харьков" - "Сокол" 1:2

"Кардинал-Ровно" - "ХИТ" 0:5

"Ураган" - "Спасатель" 7:2

"Aurora-Clust" - "SkyUP" 7:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П О
1 "Ураган" 14 12 1 1 69 14 37
2 "ХИТ" 14 10 3 1 59 19 33
3 "Aurora-Clust" 14 9 3 2 53 27 30
4 "Сокол" 11 7 2 2 30 19 23
5 "Энергия" 13 7 2 4 35 33 23
6 "Харьков" 15 6 0 9 38 56 18
7 "Кардинал-Ровно" 10 4 1 5 14 30 13
8 "SkyUP" 14 4 1 9 34 54 13
9 "in.IT" 15 1 2 12 16 55 5
10 "Спасатель" 14 0 3 11 25 66 3
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