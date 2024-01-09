Футзал. Лидеры не оставили шансов соперникам
Первый тур в 2024 году
Фото: Енергія
Были сыграны матчи шестнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Тур стартовал еще в прошлую пятницу, когда сыграли два противостояния. Львовское дерби завершилось разгромной победой "Энергии" над "in.IT" - 6:1. Отметим хет-трик Михаила Зварыча.
В еще одной игре пятницы "Сокол" минимально обыграл "Харьков" – 2:1. На последних минутах второй половины встречи Вадим Данилюк и Сергей Шевченко принесли победу "Соколу".
Сегодня сыграли последние три матча 16-го тура. "ХИТ" и "Ураган" прогнозированно не оставили шансов своим соперникам и набрали три зачетных пункта. Таким образом, коллектив из Ивано-Франковска продолжает опережать своего главного конкурента на четыре очка. Отметим, Артема Фаренюка ("Ураган"), забившего четыре мяча.
"Aurora-Clust" уничтожила "SkyUP" и закрепилась на третьем месте. Обращаем внимание на дубль Максима Чеберяка.
Результаты шестнадцатого тура
"Энергия" -"in.IT" 6:1
"Харьков" - "Сокол" 1:2
"Кардинал-Ровно" - "ХИТ" 0:5
"Ураган" - "Спасатель" 7:2
"Aurora-Clust" - "SkyUP" 7:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|О
|1
|"Ураган"
|14
|12
|1
|1
|69
|14
|37
|2
|"ХИТ"
|14
|10
|3
|1
|59
|19
|33
|3
|"Aurora-Clust"
|14
|9
|3
|2
|53
|27
|30
|4
|"Сокол"
|11
|7
|2
|2
|30
|19
|23
|5
|"Энергия"
|13
|7
|2
|4
|35
|33
|23
|6
|"Харьков"
|15
|6
|0
|9
|38
|56
|18
|7
|"Кардинал-Ровно"
|10
|4
|1
|5
|14
|30
|13
|8
|"SkyUP"
|14
|4
|1
|9
|34
|54
|13
|9
|"in.IT"
|15
|1
|2
|12
|16
|55
|5
|10
|"Спасатель"
|14
|0
|3
|11
|25
|66
|3
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