Футзал. Уверенная победа лидера, голевая феерия в матче Харькова

Были сыграны матчи восемнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

Продолжает проигрывать ровенский "Кардинал". На этот раз коллектив из "Ровно" уступил львовской "Энергии" - 1:3. В составе хозяев забивали Кузь, Зварич и Пелех.

Столичное дерби между "Aurora-Clust" и "ХИТом" завершилось результативной ничьей - 4:4. Обращаем внимание, что три гола были забиты в течение одной минуты в начале первого тайма. Хет-трик в свой актив записал игрок "Aurora-Clust" Юрий Сагайдачный.

Лидер чемпионата ивано-франковский "Ураган" не оставил шансов "Соколу" – 5:2. Отметим дубль Петра Шотурмы.

Еще одно противостояние субботы подарило болельщикам настоящую голевую феерию. "Харьков" дома обыграл "in.IT" – 6:5. Не помог львовянам даже хет-трик Виталия Рябоконя.

Результаты восемнадцатого тура

"Энергия" (Львов) – "Кардинал" (Ровно) – 3:1

"Aurora-Clust" - "ХИТ" - 4:4

"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Сокол" (Хмельницкий) – 5:2

"Харьков" – "in.IT" (Львов) – 6:5

"Спасатель" - "SkyUP" - 1:5

Турнирная таблица

№ Команда І В Н П З П Р О 1 "Ураган" 16 14 1 1 77 17 60 43 2 "ХИТ" 16 11 4 1 66 23 43 37 3 "Aurora-Clust" 16 10 4 2 63 32 31 34 4 "Энергия" 15 8 2 5 38 37 1 26 5 "Сокол" 13 7 3 3 35 27 8 24 6 "Харьков" 17 7 0 10 45 64 -19 21 7 "SkyUP" 17 6 1 10 42 56 -14 19 8 "Кардинал-Ровно" 13 4 1 8 16 36 -20 13 9 "in.IT" 17 1 2 14 22 67 -45 5 10 "Спасатель" 17 0 4 13 29 74 -45 4

В единственном матче воскресенья "SkyUP" разгромил "Спасатель" – 5:1. Хозяева открыли счет, но это им не помогло избежать поражения.