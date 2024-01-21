Футзал. Уверенная победа лидера, голевая феерия в матче Харькова
Результативный тур
Фото: Ураган
Были сыграны матчи восемнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
Продолжает проигрывать ровенский "Кардинал". На этот раз коллектив из "Ровно" уступил львовской "Энергии" - 1:3. В составе хозяев забивали Кузь, Зварич и Пелех.
Столичное дерби между "Aurora-Clust" и "ХИТом" завершилось результативной ничьей - 4:4. Обращаем внимание, что три гола были забиты в течение одной минуты в начале первого тайма. Хет-трик в свой актив записал игрок "Aurora-Clust" Юрий Сагайдачный.
Лидер чемпионата ивано-франковский "Ураган" не оставил шансов "Соколу" – 5:2. Отметим дубль Петра Шотурмы.
Еще одно противостояние субботы подарило болельщикам настоящую голевую феерию. "Харьков" дома обыграл "in.IT" – 6:5. Не помог львовянам даже хет-трик Виталия Рябоконя.
Результаты восемнадцатого тура
"Энергия" (Львов) – "Кардинал" (Ровно) – 3:1
"Aurora-Clust" - "ХИТ" - 4:4
"Ураган" (Ивано-Франковск) – "Сокол" (Хмельницкий) – 5:2
"Харьков" – "in.IT" (Львов) – 6:5
"Спасатель" - "SkyUP" - 1:5
Турнирная таблица
|№
|Команда
|І
|В
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|16
|14
|1
|1
|77
|17
|60
|43
|2
|"ХИТ"
|16
|11
|4
|1
|66
|23
|43
|37
|3
|"Aurora-Clust"
|16
|10
|4
|2
|63
|32
|31
|34
|4
|"Энергия"
|15
|8
|2
|5
|38
|37
|1
|26
|5
|"Сокол"
|13
|7
|3
|3
|35
|27
|8
|24
|6
|"Харьков"
|17
|7
|0
|10
|45
|64
|-19
|21
|7
|"SkyUP"
|17
|6
|1
|10
|42
|56
|-14
|19
|8
|"Кардинал-Ровно"
|13
|4
|1
|8
|16
|36
|-20
|13
|9
|"in.IT"
|17
|1
|2
|14
|22
|67
|-45
|5
|10
|"Спасатель"
|17
|0
|4
|13
|29
|74
|-45
|4
В единственном матче воскресенья "SkyUP" разгромил "Спасатель" – 5:1. Хозяева открыли счет, но это им не помогло избежать поражения.
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