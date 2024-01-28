Футзал. Ураган не оставил шансов Энергии в центральном матче тура
Начался третий круг
Фото: Ураган
Были сыграны матчи девятнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.
В стартовом матче тура "Aurora-Clust" обыграла "Кардинал-Ровно" - 3:2. Отметим дубль Ореста Боргуна. Столичный "ХИТ" поиздевался над "Харьковом" - 8:1. Андрей Мельник и Александр Сметаненко забили по два гола. Хозяева смогли ответить только голом Бахмана Фаталиева в середине второго тайма.
В воскресенье "in.IT" в результативном и напряженном противостоянии вырвал победу у "Спасателя" – 4:3. Львовяне два гола забили на последней минуте.
Гол Ардашникова принес победу "SkyUP" в гостевом противостоянии с "Соколом" – 2:1. В центральном матче тура "Ураган" не оставил шансов "Энергии" – 4:0. Отметим дубль Михаила Грицыны.
Девятнадцатый тур
"Aurora-Clust" - "Кардинал-Ровно" - 3:2
"Спасатель" – "in.IT" – 3:4
"Харьков" – "ХИТ" – 1:8
"Энергия" - "Ураган" - 0:4
"Сокол" – "SkyUP" – 1:2
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|18
|16
|1
|1
|85
|20
|65
|49
|2
|"ХИТ"
|17
|12
|4
|1
|74
|24
|50
|40
|3
|"Aurora-Clust"
|17
|11
|4
|2
|66
|34
|32
|37
|4
|"Энергия"
|17
|8
|2
|7
|41
|45
|-4
|26
|5
|"Сокол"
|14
|7
|3
|4
|36
|29
|7
|24
|6
|"SkyUP"
|18
|7
|1
|10
|44
|57
|-13
|22
|7
|"Харьков"
|18
|7
|0
|11
|46
|72
|-26
|21
|8
|"Кардинал-Ровно"
|14
|4
|1
|9
|18
|39
|-21
|13
|9
|"in.IT"
|18
|2
|2
|14
|26
|70
|-44
|8
|10
|"Спасатель"
|18
|0
|4
|14
|32
|78
|-46
|4
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