Футзал. Ураган не оставил шансов Энергии в центральном матче тура

Были сыграны матчи девятнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Aurora-Clust" обыграла "Кардинал-Ровно" - 3:2. Отметим дубль Ореста Боргуна. Столичный "ХИТ" поиздевался над "Харьковом" - 8:1. Андрей Мельник и Александр Сметаненко забили по два гола. Хозяева смогли ответить только голом Бахмана Фаталиева в середине второго тайма.

В воскресенье "in.IT" в результативном и напряженном противостоянии вырвал победу у "Спасателя" – 4:3. Львовяне два гола забили на последней минуте.

Гол Ардашникова принес победу "SkyUP" в гостевом противостоянии с "Соколом" – 2:1. В центральном матче тура "Ураган" не оставил шансов "Энергии" – 4:0. Отметим дубль Михаила Грицыны.

Девятнадцатый тур

"Aurora-Clust" - "Кардинал-Ровно" - 3:2

"Спасатель" – "in.IT" – 3:4

"Харьков" – "ХИТ" – 1:8

"Энергия" - "Ураган" - 0:4

"Сокол" – "SkyUP" – 1:2

Турнирная таблица