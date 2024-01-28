  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Футзал. Ураган не оставил шансов Энергии в центральном матче тура
В тренде

Футзал. Ураган не оставил шансов Энергии в центральном матче тура

Футзал

Начался третий круг

Футзал. Ураган не оставил шансов Энергии в центральном матче тура

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи девятнадцатого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/3024 г. Вашему вниманию результаты противостояний.

В стартовом матче тура "Aurora-Clust" обыграла "Кардинал-Ровно" - 3:2. Отметим дубль Ореста Боргуна. Столичный "ХИТ" поиздевался над "Харьковом" - 8:1. Андрей Мельник и Александр Сметаненко забили по два гола. Хозяева смогли ответить только голом Бахмана Фаталиева в середине второго тайма.

В воскресенье "in.IT" в результативном и напряженном противостоянии вырвал победу у "Спасателя" – 4:3. Львовяне два гола забили на последней минуте.

Гол Ардашникова принес победу "SkyUP" в гостевом противостоянии с "Соколом" – 2:1. В центральном матче тура "Ураган" не оставил шансов "Энергии" – 4:0. Отметим дубль Михаила Грицыны.

Девятнадцатый тур

"Aurora-Clust" - "Кардинал-Ровно" - 3:2

"Спасатель" – "in.IT" – 3:4

"Харьков" – "ХИТ" – 1:8

"Энергия" - "Ураган" - 0:4

"Сокол" – "SkyUP" – 1:2

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 18 16 1 1 85 20 65 49
2 "ХИТ" 17 12 4 1 74 24 50 40
3 "Aurora-Clust" 17 11 4 2 66 34 32 37
4 "Энергия" 17 8 2 7 41 45 -4 26
5 "Сокол" 14 7 3 4 36 29 7 24
6 "SkyUP" 18 7 1 10 44 57 -13 22
7 "Харьков" 18 7 0 11 46 72 -26 21
8 "Кардинал-Ровно" 14 4 1 9 18 39 -21 13
9 "in.IT" 18 2 2 14 26 70 -44 8
10 "Спасатель" 18 0 4 14 32 78 -46 4
По теме
yellow-arrow
Футзал. Уверенная победа лидера, голевая феерия в матче Харькова
yellow-arrow
Футзал. Разгромная победа Aurora-Clust, лидер не теряет очков
yellow-arrow
Футзал. Лидеры не оставили шансов соперникам
чемпионат Украины по футзалу
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости