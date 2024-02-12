Футзал. Ураган снова побеждает, неожиданное поражение ХИТа
Тур растянулся на три дня
Фото: Ураган
Были сыграны матчи двадцать первого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний.
Столичный "SkyUP" разгромил "in.IT" – 9:2. Отметим хет-трик Романа Бакума, который свои три гола забил за 15 минут. Ивано-Франковский "Ураган" в чрезвычайно результативном и интересном противостоянии обыграл "Aurora-Clust" - 5:4. Обращаем внимание на хет-трик Николая Грицыны.
В воскресенье также были сыграны два матча тура. Львовская "Энергия" в гостях уверенно обыграла "Харьков" – 3:0. Два гола в свой актив записал опытный Михаил Зварыч.
Вторая команда чемпионата "ХИТ" в гостях сенсационно уступила хмельницкому "Соколу" - 1:2. Победу хозяевам принесли Чижик и Бабак. Таким образом, борьба за второе место становится более интересной.
Еще в одном противостоянии "Кардинал-Ровно" на выезде обыграл "Спасатель" – 3:2. Победный мяч на 39-й минуте забил Эдуард Волков.
Результаты тура
"SkyUP" - "in.IT" - 9:2
"Aurora" - "Ураган" - 4:5
"Харьков" - "Энергия" - 0:3
"Сокол" – "ХИТ" – 2:1
"Спасатель" - "Кардинал-Ровно" - 2:3
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|"Ураган"
|20
|18
|1
|1
|95
|24
|71
|55
|2
|"ХИТ"
|19
|13
|4
|2
|85
|27
|58
|43
|3
|"Aurora"
|19
|12
|4
|3
|71
|39
|32
|40
|4
|"Сокол"
|16
|9
|3
|4
|42
|30
|12
|30
|5
|"Энергия"
|19
|9
|2
|8
|44
|46
|-2
|29
|6
|"SkyUP"
|20
|8
|1
|11
|53
|64
|-11
|25
|7
|"Харьков"
|21
|7
|0
|14
|47
|78
|-31
|21
|8
|"Кардинал-Ровно"
|16
|6
|1
|9
|24
|42
|-18
|19
|9
|"in.IT"
|20
|2
|2
|16
|28
|83
|-55
|8
|10
|"Спасатель"
|20
|0
|4
|16
|35
|91
|-56
|4
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