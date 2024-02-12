Футзал. Ураган снова побеждает, неожиданное поражение ХИТа

Были сыграны матчи двадцать первого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний.

Столичный "SkyUP" разгромил "in.IT" – 9:2. Отметим хет-трик Романа Бакума, который свои три гола забил за 15 минут. Ивано-Франковский "Ураган" в чрезвычайно результативном и интересном противостоянии обыграл "Aurora-Clust" - 5:4. Обращаем внимание на хет-трик Николая Грицыны.

В воскресенье также были сыграны два матча тура. Львовская "Энергия" в гостях уверенно обыграла "Харьков" – 3:0. Два гола в свой актив записал опытный Михаил Зварыч.

Вторая команда чемпионата "ХИТ" в гостях сенсационно уступила хмельницкому "Соколу" - 1:2. Победу хозяевам принесли Чижик и Бабак. Таким образом, борьба за второе место становится более интересной.

Еще в одном противостоянии "Кардинал-Ровно" на выезде обыграл "Спасатель" – 3:2. Победный мяч на 39-й минуте забил Эдуард Волков.

Результаты тура

"SkyUP" - "in.IT" - 9:2

"Aurora" - "Ураган" - 4:5

"Харьков" - "Энергия" - 0:3

"Сокол" – "ХИТ" – 2:1

"Спасатель" - "Кардинал-Ровно" - 2:3

Турнирная таблица