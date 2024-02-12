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Футзал. Ураган снова побеждает, неожиданное поражение ХИТа

Футзал

Тур растянулся на три дня

Футзал. Ураган снова побеждает, неожиданное поражение ХИТа

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать первого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24. Вашему вниманию результаты противостояний.

Столичный "SkyUP" разгромил "in.IT" – 9:2. Отметим хет-трик Романа Бакума, который свои три гола забил за 15 минут. Ивано-Франковский "Ураган" в чрезвычайно результативном и интересном противостоянии обыграл "Aurora-Clust" - 5:4. Обращаем внимание на хет-трик Николая Грицыны.

В воскресенье также были сыграны два матча тура. Львовская "Энергия" в гостях уверенно обыграла "Харьков" – 3:0. Два гола в свой актив записал опытный Михаил Зварыч.

Вторая команда чемпионата "ХИТ" в гостях сенсационно уступила хмельницкому "Соколу" - 1:2. Победу хозяевам принесли Чижик и Бабак. Таким образом, борьба за второе место становится более интересной.

Еще в одном противостоянии "Кардинал-Ровно" на выезде обыграл "Спасатель" – 3:2. Победный мяч на 39-й минуте забил Эдуард Волков.

Результаты тура

"SkyUP" - "in.IT" - 9:2

"Aurora" - "Ураган" - 4:5

"Харьков" - "Энергия" - 0:3

"Сокол" – "ХИТ" – 2:1

"Спасатель" - "Кардинал-Ровно" - 2:3

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 "Ураган" 20 18 1 1 95 24 71 55
2 "ХИТ" 19 13 4 2 85 27 58 43
3 "Aurora" 19 12 4 3 71 39 32 40
4 "Сокол" 16 9 3 4 42 30 12 30
5 "Энергия" 19 9 2 8 44 46 -2 29
6 "SkyUP" 20 8 1 11 53 64 -11 25
7 "Харьков" 21 7 0 14 47 78 -31 21
8 "Кардинал-Ровно" 16 6 1 9 24 42 -18 19
9 "in.IT" 20 2 2 16 28 83 -55 8
10 "Спасатель" 20 0 4 16 35 91 -56 4
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