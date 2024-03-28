  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Футзал
  4. Футзал. Рятувальник снялся с текущего Чемпионата и Кубка Украины
В тренде

Футзал. Рятувальник снялся с текущего Чемпионата и Кубка Украины

Футзал
Обновлено

Причина решения - принадлежность игроков и персонала клуба к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС

Футзал. Рятувальник снялся с текущего Чемпионата и Кубка Украины

facebook.com/UKRAINEFUTSAL

Новина українською

Участник украинской Экстра-лиги по футзалу "Рятувальник" (Ромны) досрочно завершил участие в соревнованиях в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины (АФУ).

Читайте такжеФутзал. Ураган продолжает уничтожать своих соперников

Причина решения - принадлежность игроков и персонала "Рятувальника" к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины и перевод их в состояние полной боевой готовности, обусловленной усилением военной агрессии России на приграничных территориях Украины.

" Рятувальник " официально уведомил АФУ о своем снятии с соревнований. Согласно регламенту команде будут засчитаны два технических поражения со счетом 0:5 в заключительных поединках чемпионата против "Сокола" и SkyUp и еще одно в ответном матче Кубка Украины против "Урагана".

В нынешнем сезоне Экстра-лиги " Рятувальник " не одержал ни одной победы: пять ничьих и 20 поражений в 25 матчах. В 1/8 финала Кубка Украины клуб из Сумской области прошел "Десну" (4:3), а в первом четвертьфинальном матче проиграл "Урагану" со счетом 0:9.

По теме
yellow-arrow
Футзал. Энергия побеждает во львовском дерби
yellow-arrow
Женская сборная Украины по футзалу снова проиграла Италии
yellow-arrow
Футзал. ХИТ в волевом стиле обыгрывает лидера
футзал
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Асоціація футзалу України
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости