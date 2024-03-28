Футзал. Рятувальник снялся с текущего Чемпионата и Кубка Украины
Причина решения - принадлежность игроков и персонала клуба к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС
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Участник украинской Экстра-лиги по футзалу "Рятувальник" (Ромны) досрочно завершил участие в соревнованиях в нынешнем сезоне. Об этом сообщает Ассоциация футзала Украины (АФУ).
Причина решения - принадлежность игроков и персонала "Рятувальника" к Межрегиональному центру быстрого реагирования ГСЧС Украины и перевод их в состояние полной боевой готовности, обусловленной усилением военной агрессии России на приграничных территориях Украины.
" Рятувальник " официально уведомил АФУ о своем снятии с соревнований. Согласно регламенту команде будут засчитаны два технических поражения со счетом 0:5 в заключительных поединках чемпионата против "Сокола" и SkyUp и еще одно в ответном матче Кубка Украины против "Урагана".
В нынешнем сезоне Экстра-лиги " Рятувальник " не одержал ни одной победы: пять ничьих и 20 поражений в 25 матчах. В 1/8 финала Кубка Украины клуб из Сумской области прошел "Десну" (4:3), а в первом четвертьфинальном матче проиграл "Урагану" со счетом 0:9.
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