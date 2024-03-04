Футзал. Ураган продолжает уничтожать своих соперников
Чемпионат вернулся после кубковых матчей
Фото: Ураган
Были сыграны матчи двадцать третьего тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что тур растянулся на четыре дня.
В стартовом матче тура "Сокол" и "Энергия" завершили свое противостояние результативной ничьей – 2:2. Львовяне смогли отыграться благодаря голу в свои ворота на предпоследней минуте. Отметим, что за десять минут до завершения матча счет был 0:0.
"Aurora" в гостях не оставила шансов "Спасателю" – 4:1. Дубль в свой актив записал Александр Школьный. У "ХИТа" довольно неожиданно возникли проблемы против "in.IT" – 4:3. Львовяне сыграли один из лучших своих матчей в сезоне хоть и уступили.
Ивано-Франковский "Ураган" в гостях уничтожил "Харьков" – 8:1. По два мяча забили лидеры команды Петр Шотурма и Артем Фаренюк. В еще одном матче тура "SkyUP" разобрался с "Кардинал-Ровно" - 4:1.
Результаты тура
"Сокол" - "Энергия" - 2:2
"Спасатель" – "Aurora" – 1:4
"in.IT" - "ХИТ" - 3:4
"Харьков" - "Ураган" - 1:8
"SkyUP" - "Кардинал-Ровно" - 4:1
Турнирная таблица
|№
|Команда
|И
|П
|Н
|П
|З
|П
|Р
|О
|1
|Ураган
|22
|20
|1
|1
|108
|26
|82
|61
|2
|ХИТ
|22
|16
|4
|2
|101
|35
|66
|52
|3
|Aurora
|21
|14
|4
|3
|83
|40
|43
|46
|4
|Энергия
|21
|10
|3
|8
|51
|48
|3
|33
|5
|Сокол
|18
|9
|4
|5
|45
|34
|11
|31
|6
|SkyUP
|23
|9
|1
|13
|62
|77
|-15
|28
|7
|Кардинал-Ровно
|18
|7
|1
|10
|27
|47
|-20
|22
|8
|Харьков
|23
|7
|0
|16
|48
|94
|-46
|21
|9
|in.IT
|22
|2
|2
|18
|32
|92
|-60
|8
|10
|Спасатель
|22
|0
|4
|18
|36
|100
|-64
|4
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