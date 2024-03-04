Футзал. Ураган продолжает уничтожать своих соперников

Были сыграны матчи двадцать третьего тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что тур растянулся на четыре дня.

В стартовом матче тура "Сокол" и "Энергия" завершили свое противостояние результативной ничьей – 2:2. Львовяне смогли отыграться благодаря голу в свои ворота на предпоследней минуте. Отметим, что за десять минут до завершения матча счет был 0:0.

"Aurora" в гостях не оставила шансов "Спасателю" – 4:1. Дубль в свой актив записал Александр Школьный. У "ХИТа" довольно неожиданно возникли проблемы против "in.IT" – 4:3. Львовяне сыграли один из лучших своих матчей в сезоне хоть и уступили.

Ивано-Франковский "Ураган" в гостях уничтожил "Харьков" – 8:1. По два мяча забили лидеры команды Петр Шотурма и Артем Фаренюк. В еще одном матче тура "SkyUP" разобрался с "Кардинал-Ровно" - 4:1.

Результаты тура

"Сокол" - "Энергия" - 2:2

"Спасатель" – "Aurora" – 1:4

"in.IT" - "ХИТ" - 3:4

"Харьков" - "Ураган" - 1:8

"SkyUP" - "Кардинал-Ровно" - 4:1

Турнирная таблица