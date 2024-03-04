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Футзал. Ураган продолжает уничтожать своих соперников

Футзал

Чемпионат вернулся после кубковых матчей

Футзал. Ураган продолжает уничтожать своих соперников

Фото: Ураган

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать третьего тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Отметим, что тур растянулся на четыре дня.

В стартовом матче тура "Сокол" и "Энергия" завершили свое противостояние результативной ничьей – 2:2. Львовяне смогли отыграться благодаря голу в свои ворота на предпоследней минуте. Отметим, что за десять минут до завершения матча счет был 0:0.

"Aurora" в гостях не оставила шансов "Спасателю" – 4:1. Дубль в свой актив записал Александр Школьный. У "ХИТа" довольно неожиданно возникли проблемы против "in.IT" – 4:3. Львовяне сыграли один из лучших своих матчей в сезоне хоть и уступили.

Ивано-Франковский "Ураган" в гостях уничтожил "Харьков" – 8:1. По два мяча забили лидеры команды Петр Шотурма и Артем Фаренюк. В еще одном матче тура "SkyUP" разобрался с "Кардинал-Ровно" - 4:1.

Результаты тура

"Сокол" - "Энергия" - 2:2

"Спасатель" – "Aurora" – 1:4

"in.IT" - "ХИТ" - 3:4

"Харьков" - "Ураган" - 1:8

"SkyUP" - "Кардинал-Ровно" - 4:1

Турнирная таблица

Команда И П Н П З П Р О
1 Ураган 22 20 1 1 108 26 82 61
2 ХИТ 22 16 4 2 101 35 66 52
3 Aurora 21 14 4 3 83 40 43 46
4 Энергия 21 10 3 8 51 48 3 33
5 Сокол 18 9 4 5 45 34 11 31
6 SkyUP 23 9 1 13 62 77 -15 28
7 Кардинал-Ровно 18 7 1 10 27 47 -20 22
8 Харьков 23 7 0 16 48 94 -46 21
9 in.IT 22 2 2 18 32 92 -60 8
10 Спасатель 22 0 4 18 36 100 -64 4
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