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Футзал. Сенсационное поражение Урагана в Хмельницком

Футзал

Очередной тур Vbet Экстра-лиги

Футзал. Сенсационное поражение Урагана в Хмельницком

Фото: Кардинал-Рівне

Владислав Пригода Автор UA-Футбол
Новина українською

Были сыграны матчи двадцать седьмого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Тур начался в субботу, а сегодня он завершился.

ХИТ в киевском дерби обыграл "Aurora" - 4:3. Футзалисты подарили зрителям интригу и голевую феерию. За такими играми приятно наблюдать. После первого тайма счет был 1:1, но после перерыва футзалисты ХИТа забили три гола подряд и победили.

У МСК "Харьков" на выезде не было никаких проблем в противостоянии с "in.IT" – 5:1. Отметим дубль Давида Калашника, забившего в каждом из таймов. "Энергия" не оставила шансов "Кардинал-Ровно" – 5:2. Коллектив из Ровно смог отыграться с 0:2, но во втором тайме футзалисты львовского клуба забили еще трижды.

В единственном матче понедельника случилась настоящая сенсация, ведь "Сокол" смог переиграть лидера сезона "Ураган" – 5:3. Для коллектива из Ивано-Франковска это третье в сезоне поражение. Даже хет-трик Корсуна не помог.

Результаты тура

ХИТ - "Aurora" - 4:3

"in.IT" - МСК "Харьков" - 1:5

"Кардинал-Ровно" - "Энергия" - 2:5

"Сокол" - "Ураган" - 5:3

Турнирная таблица

Команда

И

П

Н

П

З

П

Р

О

1

Ураган

26

22

1

3

122

36

86

67

2

ХИТ

27

21

4

2

120

40

80

67

3

Aurora

25

16

5

4

98

51

47

53

4

Энергия

26

14

3

9

69

59

10

45

5

Сокол

25

13

4

8

68

50

18

43

6

SkyUp Futsal

27

11

2

14

75

86

-11

35

7

Харьков

27

9

0

18

58

106

-48

27

8

Кардинал-Ровно

23

7

2

14

34

71

-37

23

9

in.IT

27

3

2

22

43

111

-68

11

10

Спасатель

27

0

5

22

42

119

-77

5
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