Футзал. Сенсационное поражение Урагана в Хмельницком
Очередной тур Vbet Экстра-лиги
Фото: Кардинал-Рівне
Были сыграны матчи двадцать седьмого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Тур начался в субботу, а сегодня он завершился.
ХИТ в киевском дерби обыграл "Aurora" - 4:3. Футзалисты подарили зрителям интригу и голевую феерию. За такими играми приятно наблюдать. После первого тайма счет был 1:1, но после перерыва футзалисты ХИТа забили три гола подряд и победили.
У МСК "Харьков" на выезде не было никаких проблем в противостоянии с "in.IT" – 5:1. Отметим дубль Давида Калашника, забившего в каждом из таймов. "Энергия" не оставила шансов "Кардинал-Ровно" – 5:2. Коллектив из Ровно смог отыграться с 0:2, но во втором тайме футзалисты львовского клуба забили еще трижды.
В единственном матче понедельника случилась настоящая сенсация, ведь "Сокол" смог переиграть лидера сезона "Ураган" – 5:3. Для коллектива из Ивано-Франковска это третье в сезоне поражение. Даже хет-трик Корсуна не помог.
Результаты тура
ХИТ - "Aurora" - 4:3
"in.IT" - МСК "Харьков" - 1:5
"Кардинал-Ровно" - "Энергия" - 2:5
"Сокол" - "Ураган" - 5:3
Турнирная таблица
|
№
|
Команда
|
И
|
П
|
Н
|
П
|
З
|
П
|
Р
|
О
|
1
|
26
|
22
|
1
|
3
|
122
|
36
|
86
|
67
|
2
|
27
|
21
|
4
|
2
|
120
|
40
|
80
|
67
|
3
|
25
|
16
|
5
|
4
|
98
|
51
|
47
|
53
|
4
|
Энергия
|
26
|
14
|
3
|
9
|
69
|
59
|
10
|
45
|
5
|
25
|
13
|
4
|
8
|
68
|
50
|
18
|
43
|
6
|
27
|
11
|
2
|
14
|
75
|
86
|
-11
|
35
|
7
|
27
|
9
|
0
|
18
|
58
|
106
|
-48
|
27
|
8
|
23
|
7
|
2
|
14
|
34
|
71
|
-37
|
23
|
9
|
27
|
3
|
2
|
22
|
43
|
111
|
-68
|
11
|
10
|
Спасатель
|
27
|
0
|
5
|
22
|
42
|
119
|
-77
|
5
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