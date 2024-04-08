Футзал. Сенсационное поражение Урагана в Хмельницком

Были сыграны матчи двадцать седьмого тура чемпионата Украины среди команд VBET Экстра-лиги сезона 2023/24 г. Вашему вниманию результаты противостояний. Тур начался в субботу, а сегодня он завершился.

ХИТ в киевском дерби обыграл "Aurora" - 4:3. Футзалисты подарили зрителям интригу и голевую феерию. За такими играми приятно наблюдать. После первого тайма счет был 1:1, но после перерыва футзалисты ХИТа забили три гола подряд и победили.

У МСК "Харьков" на выезде не было никаких проблем в противостоянии с "in.IT" – 5:1. Отметим дубль Давида Калашника, забившего в каждом из таймов. "Энергия" не оставила шансов "Кардинал-Ровно" – 5:2. Коллектив из Ровно смог отыграться с 0:2, но во втором тайме футзалисты львовского клуба забили еще трижды.

В единственном матче понедельника случилась настоящая сенсация, ведь "Сокол" смог переиграть лидера сезона "Ураган" – 5:3. Для коллектива из Ивано-Франковска это третье в сезоне поражение. Даже хет-трик Корсуна не помог.

Результаты тура

ХИТ - "Aurora" - 4:3

"in.IT" - МСК "Харьков" - 1:5

"Кардинал-Ровно" - "Энергия" - 2:5

"Сокол" - "Ураган" - 5:3

Турнирная таблица