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Олимпик на сборах в Турции проведет восемь спаррингов
Дончане ушли в отпуск
После матча 18-го тура с "Мариуполем" (1:2) донецкий "Олимпик" ушел в отпуск.
Команда будет отдыхать до 10 января, после чего игроки соберется в Счастливом и начнут подготовку к весенней части сезона.
У команды Висенте Гомеса запланированы два учебно-тренировочных сбора в турецкой Анталии. Первый - с 14 по 27 января, второй: с 31 января по 14 февраля.
За время подготовки "Олимпик" планирует провести 8 контрольных поединков. Соперниками команды Висенте Гомеса выступят следующие команды:
17.01 ФК "Вииторул" (Констанца, Румыния)
18.01 ФК "Сабаил" (Баку, Азербайджан)
22.01 ФК "Спартак" (Суботица, Сербия)
26.01 ФК "Спартак" (Трнава, Словакия)
27.01 ФК "Корона" (Кельце, Польша)
04.01 ФК "Локомотив" (Пловдив, Болгария)
08.01 ФК "Расинг" (Люксембург)
14.02 ФК "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)