Олимпик на сборах в Турции проведет восемь спаррингов

После матча 18-го тура с "Мариуполем" (1:2) донецкий "Олимпик" ушел в отпуск.

Команда будет отдыхать до 10 января, после чего игроки соберется в Счастливом и начнут подготовку к весенней части сезона.

У команды Висенте Гомеса запланированы два учебно-тренировочных сбора в турецкой Анталии. Первый - с 14 по 27 января, второй: с 31 января по 14 февраля.

За время подготовки "Олимпик" планирует провести 8 контрольных поединков. Соперниками команды Висенте Гомеса выступят следующие команды:

17.01 ФК "Вииторул" (Констанца, Румыния)

18.01 ФК "Сабаил" (Баку, Азербайджан)

22.01 ФК "Спартак" (Суботица, Сербия)

26.01 ФК "Спартак" (Трнава, Словакия)

27.01 ФК "Корона" (Кельце, Польша)

04.01 ФК "Локомотив" (Пловдив, Болгария)

08.01 ФК "Расинг" (Люксембург)

14.02 ФК "Кайсар" (Кызылорда, Казахстан)