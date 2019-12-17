Эффективность Львова, перспектива Зари, пресыщенность Александрии. Эксперты о 18-м туре УПЛ

Бывший тренер донецкого "Металлурга", "Говерлы, "Карпат", "Металлиста" и "Мариуполя" Александр Севидов, а также бывший арбитр ФИФА Сергей Шебек анализируют матчи последнего в 2019-м году тура УПЛ, по итогам которого "Динамо" вернулось на вторую строчку, а "Карпаты" опустились на самое дно турнирной таблицы.

"Львов" - "Колос" 3:2

Сергей Шебек: Если в предыдущих матчах, даже в проигранных, "Колос" показывал бойцовские качества, не сдавался и всегда заслуживал похвалы, то в поединке против "Львова" все это куда-то исчезло. Вроде и небольшое преимущество на их стороне, больше владели мячом, временами переигрывали соперника, но это было в стиле академизма. "Львов" в первой же атаке забил гол. В этом моменте была проявлена расхлябанность и потеря концентрации всей линией обороны.

"Колос" сумел сравнять счет благодаря ошибке вратаря хозяев, который неудачно сыграл на выходе. А хозяева благодаря ошибке арбитра, поставившего "нелегитимный" пенальти, смогли во второй раз выйти вперед.

Во втором тайме "Львов" редко приближался к владениям гостей. Играя в меньшинстве, после удаления вратаря, бразильский легионер Альваро сотворил шедевр, по-бразильски забив третий мяч и показав при этом отличную дистанционную скорость. Сыграв на подборе у своей штрафной, подхватив мяч и промчавшись около шестидесяти метров, технично перебросил круглого над вратарем. Гол получился на загляденье. В этой ситуации не позволительно, чтобы Максименко и Зозуля, бежав без мяча, на такой длинной дистанции не смогли настичь соперника. Нужно работать над скоростью.

"Львов" за всю игру создал два голевых момента, и забил два гола. Вот это реализация! Видимо хозяева больше хотели победить и за счет индивидуальных действий при первом и третьем голе заслужили этого. А "Колос" не проявил присущий ему характер, поэтому поражение можно принять как закономерность.

"Заря" - "Шахтер" 1:2

Александр Севидов: По игре "Заря" не заслужила поражения. По моему мнению, хозяева выглядели лучше, чем "Шахтер". Поэтому нельзя согласиться с Каштру, что его подопечные контролировали ход игры. Наоборот "Заря" контролировала ситуацию. Луганчане большую часть времени владели преимуществом, заставили "горняков" отойти от своей игры и больше обороняться, и как следствие не могли контролировать подолгу мяч, за сет чего они всегда доминируют. Команда Скрипника выбила из рук их козырь.

Команды поделили поровну созданные моменты. И только за счет индивидуального мастерства некоторых игроков "Шахтер" вырвал победу. У них есть Марлос, Исмаили, Мораес и хорошо влившейся в состав Тете, которые сделали результат. Сама игра очень понравилась, с хорошим темпом, с быстрой динамикой и качественным футболом. "Заря" ни в чем не уступала сопернику: ни в командной игре, ни в тактическом плане, а в некоторых эпизодах даже и превосходила. Уступила только в индивидуальном мастерстве отдельных футболистов "Шахтера".

Нужно учитывать, что перед матчем у Скрипника были проблемы с основным составом. Пропускали по разным причинам Шевченко, Хомченовский, Громов – футболисты, определяющие игру. Но даже без них "Заря" выглядела очень достойно, показала класс на фоне такого сильного соперника и заслуживала ничью. У луганчан хорошие перспективы побороться за призовое место. Главное - после долгой зимней паузы не потерять такой же игровой темп, показанный в этом поединке.

"Олимпик" - "Мариуполь" 1:2

Сергей Шебек: Равная игра, равных соперников, но азовцам в конце матча улыбнулась удача. Первый тайм прошел с переменным успехом, и активные действия в основном проходили между штрафными площадками. Команды не создали ни одного момента, который можно назвать голевым. Запомнился неожиданный удар с 25-и метров Мишнева, мяч попал в стойку ворот, а также один опасный удар со стороны игрока "Олимпика", но вратарь был начеку.

Второй тайм не изобиловал моментами, и проходил в том же ключе, что и первый. Команды старались, проявляя активность, и что похвально не играли в обороне, а стремились отвечать атакой на атаку. Главное - не было унылого футбола. Нужно отметить классный гол забитый хозяевами. Последовала тонкая передача в разрез между двумя защитниками на ход Шахабу, который проявил скоростные качества, вошел в штрафную, и бильярдным ударом положил мяч в угол. Хорошая комбинация даром не проходит.

Правда, через две минуты гости с пенальти счет сравняли, после чего команды обменялись опасными моментами. Казалось, игра закончится вничью, которая была бы логичной и справедливой по отношению к двум командам. Но вышедший на замену Путря после прострела нашел щель в ногах защитника, протолкнув мяч в ворота. Можно сказать, обидное поражение "Олимипка" и нелогичная победа "Мариуполя".

"Ворскла" - "Карпаты" 2:1

Сергей Шебек: Если бы обе команды всегда играли с таких настроем, страстью, желанием победить, то наверняка боролось бы не за вылет, а за место в первой шестерке. Никто не хотел уступать, что добавляло красок поединку. Было много единоборств и как следствие много фолов, а также и карточек. Такой темповый и открытый футбол впечатлял, и главное, на поле не было равнодушных.

Соперники много комбинаций строили через фланги, сочетая с длинными продольными и диагональными передачами. Все три мяча были забиты после подач или прострелов с фланга.

В первом случае Пердута принял, подал в штрафную и Луизао завершил классную и тем самым простую комбинацию эффективным ударом головой. Так же забили и гости. Со своей половины поля прошла длинная продольная передача ближе к штрафной полтавчан, зацепились за мяч, сместили атаку вправо ближе к флангу, где в последнем такте Назарина вошел в штрафную, выложил мяч Бойчуку, который и поставил точку. Ну и атака опять же через фланг после длинной диагональной передачи с проходом и прострелом привела к назначению 11-метрового удара. Такие отработанные комбинации в процессе тренировок приносят свои плоды.

Помимо забитых голов, команды создавали не раз полумоменты, применяли дальние удары, несущие угрозу. Пару раз Ткаченко выручил полтавчан, что позволило взять три очка. Хотя по игре две команды заслуживали как на победу, так и на ничью, но никто из них своей игрой не заслужил поражения.

"Десна" - "Динамо" 0:1

Александр Севидов: Можно провести параллели с поединком "Заря" - "Шахтер", матчи в чем-то были похожи. Да, динамовцы выиграли, не забили пенальти, но это была абсолютно равная игра с равнозначными голевыми моментами. Вначале "Десна" немного стушевалась, но затем у нее были шансы и при равном счете, и уже когда проигрывала. Но при этом и "Динамо" могло забить.

В то же время матч еще раз подтвердил, что уровень некоторых игроков не соответствует бренду клуба "Динамо". Либо ребятам нужно менять свое отношение, либо их нужно менять на тех, кто будет отвечать критериям. При всем уважении к "Десне", "Динамо" обязано выигрывать более убедительно. Еще пять лет назад такое представить было нереально. Думаю, это не "Десна" достигла высот соперника, а он сам опустились к уровню недавнего новичка Премьер-лиги. Забей хозяева свой гол, то неизвестно как бы закончился поединок.

Киевляне ничем не удивили, и продолжают играть фактически без нападающего. Беседина заменил Соль, у которого появился прекрасный шанс показать себя, но ….

У "бело-синих" отметил бы одного игрока – вратаря Бущана. Во многом благодаря ему ворота динамовцем остались сухими. Он не раз выручал команду. Моменты у обеих команд были, но как всегда хромает реализация. Победу киевлян можно принять как должное, но их игра оставляет желать лучшего.

"Днепр-1" - "Александрия" 1:2

Александр Севидов: Первый тайм прошел с небольшим преимуществом гостей, с опасными, но не голевыми моментами. Во второй половине "Днерп-1" выровнял игру, однако это не способствовало увеличению угроз воротам соперником. Матч должен был закончиться с ничейным результатом, который соответствовал событиям на поле. Однако "темные силы" вмешались в ход событий и лишили заслуженной ничьи днепрян, тогда как александрийцам принесли победу.

Бросилось в глаза, что "Александрия", видимо, "поднаелась" футболом, играя в таком жестком режиме, похоже, игроки уже мечтали об отпуске. Произошло перенасыщение, сезон длинный, лавка короткая. Это одна из причин, почему у александрийцев не было легкости, куража и того силового футбола, который мы видели за последнее время. Играем и играем… Как Портос из "Трех мушкетеров": "Я дерусь, потому что дерусь". Думаю, что результатом 1:1 были бы довольны две команды, никто бы не расстроился, притом, что обе хотели выиграть. Но все перевернул арбитр, и хозяевам от этого вдвойне обидней.