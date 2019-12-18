СМИ: Родригес пропустил тренировку Динамо из-за похода в ночной клуб, при этом предоставив липовую справку

Как уже сообщали некоторые СМИ, "Динамо" планирует этой зимой избавиться от форварда Жерсона Родригеса.

При этом, по информации Sport Arena, тренерскому штабу просто надоело наплевательское отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям.

Так, по информации источника, после недавнего матча "Динамо" – "Заря" (1:2) Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем и сообщил клубному врачу.

Однако при этом люксембуржец в соцсетях опубликовал видео, на котором он весело проводил время в одном из киевских клубов.

Решив удостовериться в правдивости сообщений футболиста, врачи "Динамо" поехали к форварду, однако дома его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, что он действительно был болен в этот день.

Эта история и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренерского штаба "Динамо".