  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. СМИ: Родригес пропустил тренировку Динамо из-за похода в ночной клуб, при этом предоставив липовую справку
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

СМИ: Родригес пропустил тренировку Динамо из-за похода в ночной клуб, при этом предоставив липовую справку

Премьер-лига
(3 голосов)

Парень быстро учится в Украине

СМИ: Родригес пропустил тренировку Динамо из-за похода в ночной клуб, при этом предоставив липовую справку
Новина українською

Как уже сообщали некоторые СМИ, "Динамо" планирует этой зимой избавиться от форварда Жерсона Родригеса.

При этом, по информации Sport Arena, тренерскому штабу просто надоело наплевательское отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям.

Так, по информации источника, после недавнего матча "Динамо" – "Заря" (1:2) Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем и сообщил клубному врачу.

Однако при этом люксембуржец в соцсетях опубликовал видео, на котором он весело проводил время в одном из киевских клубов.

Решив удостовериться в правдивости сообщений футболиста, врачи "Динамо" поехали к форварду, однако дома его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, что он действительно был болен в этот день.

Эта история и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренерского штаба "Динамо".

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Динамо (Киев) Жерсон Родригес
Оцените этот материал:
(3 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sport Arena

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (15)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Геродот (Винница)
19.12.2019 в 02:14
На хороших игроков у Суркиса нет денег и ему с Шахтером тяжело тягаться. Поэтому футбольный менеджмент Динамо занимается латанием дыр, покупая посредственных игроков. Некому забивать - купили Соля, чтобы забивал - а он не заиграл, тогда купили Родригеса, а тот тоже не заиграл, потому что он полузащитник, а не нападающий, - к тому же невысокого класса. Его тоже посадили на банку. Вот он и развлекается от скуки. Контракт-то есть - денежки все равно капают. А на команду ему наплевать, он заробитчанин. Вернется обратно в Молдавию или еще куда. Но даже с таким посредственным составом Динамо все равно на втором месте. Думаю там и будет, потому как основной соперник Динамо - Заря скорее всего будет тем же Динамо ослаблена. Вон уже объявили, что Русина скорее всего заберут из аренды, да и Леднева могут забрать.
Ответить
0
0
аалекс ( Крым)
18.12.2019 в 21:33
Профи
Ответить
+1
0
Alk1964 (Краматорск)
18.12.2019 в 21:23
Чемпион Молдавии 2018 г. 22 игры, 8 голов.
Ответить
+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
18.12.2019 в 20:46
миля не зря приезжал, не зря...)))
Ответить
+3
0
bambur (Николаев)
18.12.2019 в 20:33
Как трансфер??? Это же главная звезда ДК!!!! Игрок самой сборной Люксембурга, его же встречали как Месси, а теперь трансфер???? Суркис одумайся и продолжай топить свой клуб, есть ещё люди которые верят в тебя
Ответить
+4
-1
avatar
lulinha (Мадрид)
18.12.2019 в 19:26
Санька Алиев успел показать все злачные места и красоты нашего Киева
Ответить
+4
-1
oleg.m.3972 (Харьков)
18.12.2019 в 20:59
И медицинские заведения...
Ответить
+2
0
avatar
lulinha (Мадрид)
18.12.2019 в 21:44
Для него контракт с ДК просто работа, а вся остальная жизнь важнее. Так оно для нас всех тут на сайте. Для взрослых уж точно.
0
0
avatar
Wieniawski (Калуш)
18.12.2019 в 18:56
а чего вы удивляетесь? видели глаза что покупали. Этот олень тоже дурак, зачем в соц сети выкладывать фото или видео. Может этого и хотел
Ответить
+2
-2
СашаXM (Хмельницкий)
18.12.2019 в 18:49
я чет не понял, он что в школе учится, что справка от врача? или в клубе не те врачи ))))) новость попахивает леваком барбусятничьим )))
Ответить
+1
-3
bender_sun (Белая Церковь)
18.12.2019 в 18:41
Хм...а возможно ли его зимой сплавить не потеряв при этом на трансфере, думаю вряд ли.
Ответить
+1
0
avatar
таврия19752009 (симферополь)
18.12.2019 в 18:39
Может он болен "ночной жизнью" бессонница у него.А что толку Миха его все ровно не хочет ставить в состав.пошел с горя в ночной клуб
Ответить
+1
-1
Hunter02 (Винница)
18.12.2019 в 18:29
потрібно судити цей лікувальний заклад, якщо він дає липові справки...
Ответить
0
-1
ysebe1970 (Бровары)
18.12.2019 в 18:33
У нас всех терапевтов надо засудить ... А Вы про заклады..Все дают липовые больничные и не только терапевты..
Ответить
+2
-1
Cerega15 (Kherson)
18.12.2019 в 19:23
Всех судить не придется, как только общество убедится в необратимости наказания - уровень коррупции снизится.
0
-1

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...