Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
СМИ: Родригес пропустил тренировку Динамо из-за похода в ночной клуб, при этом предоставив липовую справку
Парень быстро учится в Украине
Как уже сообщали некоторые СМИ, "Динамо" планирует этой зимой избавиться от форварда Жерсона Родригеса.
При этом, по информации Sport Arena, тренерскому штабу просто надоело наплевательское отношение футболиста к своим профессиональным обязанностям.
Так, по информации источника, после недавнего матча "Динамо" – "Заря" (1:2) Родригес пропустил обязательную тренировку команды, сославшись на болезнь, о чем и сообщил клубному врачу.
Однако при этом люксембуржец в соцсетях опубликовал видео, на котором он весело проводил время в одном из киевских клубов.
Решив удостовериться в правдивости сообщений футболиста, врачи "Динамо" поехали к форварду, однако дома его не застали. На следующий день Родригес предоставил справку, выданную одним из лечебных учреждений Киева, что он действительно был болен в этот день.
Эта история и стала последней каплей, переполнившей чашу терпения руководства и тренерского штаба "Динамо".