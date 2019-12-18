УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера декабря

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в декабре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Артем Беседин, Виктор Цыганков (оба - "Динамо"), Исмаили и Жуниор Мораес (оба - "Шахтер") Джойским Дава ("Мариуполь"), Богдан Михайличенко ("Заря"), Максим Третьяков ("Александрия") и Александр Филиппов ("Десна").

В голосовании за топ-наставника участвуют Александр Рябоконь ("Десна"), Егише Меликян ("Львов"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Бабич ("Мариуполь").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.