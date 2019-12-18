  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера декабря
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера декабря

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

УПЛ объявила кандидатов на звания лучших игрока и тренера декабря
Новина українською

Украинская Премьер-Лига объявила о старте голосования на звания лучших тренера и игрока Лиги в декабре.

На звание лучшего игрока месяца претендуют Артем Беседин, Виктор Цыганков (оба - "Динамо"), Исмаили и Жуниор Мораес (оба - "Шахтер") Джойским Дава ("Мариуполь"), Богдан Михайличенко ("Заря"), Максим Третьяков ("Александрия") и Александр Филиппов ("Десна").

В голосовании за топ-наставника участвуют Александр Рябоконь ("Десна"), Егише Меликян ("Львов"), Виктор Скрипник ("Заря") и Александр Бабич ("Мариуполь").

Проголосовать за своих претендентов может каждый желающий, перейдя по ссылке на официальный сайт УПЛ.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: ФК Мариуполь Заря (Луганск) ФК Львов Виктор Скрипник Десна (Чернигов) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Александр Бабич Александр Рябоконь ФК Александрия Исмаили Артем Беседин Жуниор Мораес Богдан Михайличенко Егише Меликян Александр Филиппов Максим Третьяков Виктор Цыганков Джойским Дава
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...