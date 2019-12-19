Ветеран Динамо: Сможет ли Михайличенко за зимнюю паузу вырасти до уровня современного тренера?

Бывший защитник киевского "Динамо" (1976-1980 годов) 61-летний Александр Сопко определил путь выхода клуба из кризисной ситуации, в которой он оказался после вылета из Лиги чемпионов, теперь - Лиги Европы и не всегда удачных выступлений в УПЛ.

По мнению Сопка, для всей футбольной Украины "Динамо" - разочарование первой части сезона.

"И здесь дело даже не в результате, а в игре и атмосфере, которая царит вокруг команды, - рассуждает ветеран. - Это давит на футболистов. Декларирование, что нужно выиграть чемпионство, закончились провалом, как и выступление в Лиге Европы. Здесь спокойно можно попасть в психологическую яму.

Кроме системных проблем, которые накапливались годами, "Динамо" никак не может определиться с вектором развития. То рассчитывать на своих футболистов, то с миру по нитке собирать исполнителей, которые могут решить конкретную задачу сегодня, хотя таких единицы. Еще вопрос: а подходит ли такой футболист в динамовский стиль игры? Это, я так понял, в клубе не особо обращают внимание. И в этой конкуренции почему украинская молодежь обязана доказывать, что сильнее легионеров, а не наоборот, как должно быть.

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Многие говорят, что в "Динамо" не те игроки, что, мол, их уровень не соответствует такому клубу как "Динамо". Я с этим не согласен. Просто футболисты должны понимать, чего от них ждут, возможно, они нуждаются в более требовательному подходе, более жесткой дисциплины и более объективной оценки каждого из них", - говорит Сопко.

По мнению ветерана, есть 2 пути выхода из ситуации.

Может, пора и отойти от штампа динамовского футбола, в котором ставка делается на физическую подготовку и скорость. Современный футбол настолько быстро меняется, что этого становится мало.

Второе - здесь очень важна тренерская работа. Сможет ли это сделать Алексей Михайличенко? Трудно сказать. Я надеюсь, что у наставника выйдет за этот короткий период зимнего межсезонья вырасти в современного Михайличенко-тренера, а не того, который был 10 лет назад. Если не удастся, то специалисту, наверное, снова придется возвращаться к должности функционера", - рассуждает Сопко.