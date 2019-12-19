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Ветеран Динамо: Сможет ли Михайличенко за зимнюю паузу вырасти до уровня современного тренера?

Премьер-лига
(2 голосов)

Риторический вопрос

Ветеран Динамо: Сможет ли Михайличенко за зимнюю паузу вырасти до уровня современного тренера?
Новина українською

Бывший защитник киевского "Динамо" (1976-1980 годов) 61-летний Александр Сопко определил путь выхода клуба из кризисной ситуации, в которой он оказался после вылета из Лиги чемпионов, теперь - Лиги Европы и не всегда удачных выступлений в УПЛ.

По мнению Сопка, для всей футбольной Украины "Динамо" - разочарование первой части сезона.

"И здесь дело даже не в результате, а в игре и атмосфере, которая царит вокруг команды, - рассуждает ветеран. - Это давит на футболистов. Декларирование, что нужно выиграть чемпионство, закончились провалом, как и выступление в Лиге Европы. Здесь спокойно можно попасть в психологическую яму.

Кроме системных проблем, которые накапливались годами, "Динамо" никак не может определиться с вектором развития. То рассчитывать на своих футболистов, то с миру по нитке собирать исполнителей, которые могут решить конкретную задачу сегодня, хотя таких единицы. Еще вопрос: а подходит ли такой футболист в динамовский стиль игры? Это, я так понял, в клубе не особо обращают внимание. И в этой конкуренции почему украинская молодежь обязана доказывать, что сильнее легионеров, а не наоборот, как должно быть.

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Многие говорят, что в "Динамо" не те игроки, что, мол, их уровень не соответствует такому клубу как "Динамо". Я с этим не согласен. Просто футболисты должны понимать, чего от них ждут, возможно, они нуждаются в более требовательному подходе, более жесткой дисциплины и более объективной оценки каждого из них", - говорит Сопко.

По мнению ветерана, есть 2 пути выхода из ситуации.

Может, пора и отойти от штампа динамовского футбола, в котором ставка делается на физическую подготовку и скорость. Современный футбол настолько быстро меняется, что этого становится мало.

Второе - здесь очень важна тренерская работа. Сможет ли это сделать Алексей Михайличенко? Трудно сказать. Я надеюсь, что у наставника выйдет за этот короткий период зимнего межсезонья вырасти в современного Михайличенко-тренера, а не того, который был 10 лет назад. Если не удастся, то специалисту, наверное, снова придется возвращаться к должности функционера", - рассуждает Сопко.

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В статье: Алексей Михайличенко Александр Сопко Динамо (Киев)
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Источник:
Команда №1

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Комментарии (3)
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Joyce (Donetsk)
19.12.2019 в 18:24
Сопко был и остается одним из лучших защитников в истории ШД, но ... Проблема ДК видна невооруженным взглядом: команда при любом тренера создает уйму моментов, но убогая реализация - вина самих игроков. Мне интересно, как часто игроки ДК работают в паре со спаррингом - например, один подает сильно и быстро Беседину, а тот отрабатывает попадание в пустые ворота с одного метра. Сколько раз - 100-500 - тот же Беседин делает это упражнение, развивая чувство пространства и времени и т.д., чтобы попасть в пустые ворота с закрытыми глазами (отскок от корявого газона не в счет)? Вы что, действительно верите, что это судьба, а не тупая лень или отсутствие ума не позволяет работать над примитивными ошибками? Ведь большинство уверено, что непопадание по мячу в простой ситуации есть случайность. А они должны попадать по мячу на уровне собаки Павлова. Условные рефлексы никто не отменял, а они попросту отсутствуют. Это то, о чем никто за последние 20 лет даже не упомянул. Не судьба виновата, а тупость: мы же все умеем, мы есть крутые. Назовите хоть один эпизод, когда тот же Милевский принимал мяч, стоя не спиной к воротом соперника, что меня убивало больше всего. Низкий Ай-Кью - причина всех бед и тупая самовлюбленность. Именно в этом виноваты тренеры. И если игроки этого не понимают и не хотят что-либо изменить, то у меня вопросов нет:)
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SportStats (Одесса)
19.12.2019 в 16:39
Так вот для чего в Динамо тренеры приходят.
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Инспектор ( )
19.12.2019 в 13:29
А не поздновато расти? Может его призвание после игры в футбол быть хранителем конспектов
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