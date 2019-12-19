Бывший наставник "Ворсклы" Виталий Косовский стал заслуженным тренером Украины.

О почетном звании, которое получил 46-летний специалист, сообщил официальный инстаграм полтавского клуба.

"Умение раскрывать и воспитывать молодые таланты Виталия Косовского подтверждено почетной наградой – заслуженный тренер Украины. Поздравляем и ждем появления новых имен в главной команде Ворсклы", – говорится в сообщении полтавского клуба.

Напомним, что Косовский принял "Ворсклу" в конце марта этого года и смог сохранить команду в элитном дивизионе. Впрочем, старт нынешнего сезона у полтавчан не задался, и тренер был переведен на роботу с молодежной командой, а первую команду принял Юрий Максимов.