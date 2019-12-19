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Косовский стал заслуженным тренером Украины

Премьер-лига
(2 голосов)

Новое звание тренера

Косовский стал заслуженным тренером Украины
Новина українською

Бывший наставник "Ворсклы" Виталий Косовский стал заслуженным тренером Украины.

О почетном звании, которое получил 46-летний специалист, сообщил официальный инстаграм полтавского клуба.

"Умение раскрывать и воспитывать молодые таланты Виталия Косовского подтверждено почетной наградой – заслуженный тренер Украины. Поздравляем и ждем появления новых имен в главной команде Ворсклы", – говорится в сообщении полтавского клуба.

Напомним, что Косовский принял "Ворсклу" в конце марта этого года и смог сохранить команду в элитном дивизионе. Впрочем, старт нынешнего сезона у полтавчан не задался, и тренер был переведен на роботу с молодежной командой, а первую команду принял Юрий Максимов.

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В статье: Ворскла (Полтава) Виталий Косовский
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Комментарии (8)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.12.2019 в 18:47
Сам себе Моуриньо. Как любой желающий может стать тренером. (с) З.Ы. Грозный защитил диплом PRO в Болгарии, когда в Украине эту ВШТ только вводили.
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genpet (Николаев)
19.12.2019 в 18:45
В СССР заслуженного давали только за победы на ОИ, ЧМ, иногда ЧЕ, и за многолетние в первенстве СССР. А здесь швыряются званиями направо и налево , а Украина все хуже выступает на международной арене по видам спорта
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0
0
Счётчик шансов (Полтава)
19.12.2019 в 18:32
Да вы, б**ть, издеваетесь!
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+1
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С.Карпович. (Ланівці)
19.12.2019 в 18:07
цікаво за що?
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+1
0
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DMiT75 (Донецк)
19.12.2019 в 17:48
Интересно, а Кучук, Григорчук, Санжар, Бабич, Рябоконь, тоже заслуженные тренеры Украины ? Они то наверняка добивались лучших результатов, чем Косовский на тренерском поприще. Или у нас как обычно связи и блат всё решают ?
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+2
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Харьковчанин (Харків)
19.12.2019 в 17:44
ЗТУ присвоюється «за особливо високі заслуги в підготовці висококваліфікованих спортсменів в індивідуальних або командних видах програми» Якось цей випадок дивний! Звісно ж успіхів Косовському, але чи не зарано?
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+2
0
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Maxam (Чернівці)
19.12.2019 в 17:14
якось не дуже "заслежно" в нинішніх реаліях)
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+3
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yaspas74 (тернопіль)
19.12.2019 в 17:08
як гравець.точно заслужений,як тренер поки сказати важко,адже реально працювавтільки з знекровленою Ворсклою.
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+3
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