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Bild: Бавария не вела переговоров по Тете. Мюнхенцы работают над трансфером Лероя Сане

Премьер-лига
(1 голосов)

Чем ближе трансферное окно, тем больше слухов

Bild: Бавария не вела переговоров по Тете. Мюнхенцы работают над трансфером Лероя Сане
Новина українською

В последние пару недель, как украинские, так и зарубежные СМИ обсуждали возможный переход вингера "Шахтера" Тете в "Баварию".

Информацию о том, что немецкий клуб готов заплатить за игрока 50 млн евро распространили как бразильские издания, так и довольно авторитетное немецкое отделение Sky Sports.

Впрочем, сейчас немецкий Bild заявляет что данная информация не соответствует действительности. Издание утверждает, что Мюнхен не делал никаких предложений "горнякам" и сосредоточен исключительно на том, чтобы подписать Лероя Сане из "Ман Сити".

Сообщается, что немецкий футболист решил покинуть АПЛ и присоединиться к мюнхенцам. Сейчас Лерой продолжает восстановление после травмы колена, его возвращение на поле ожидается в конце февраля.

Напомним, что Тете перешел в "Шахтер" в феврале нынешнего года из "Гремио". За его трансфер "горняки" заплатили 15 миллионов евро, однако 15% экономических прав на игрока остались у бразильского клуба.

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В статье: Бавария (Мюнхен) Шахтер (Донецк) Манчестер Сити Лерой Сане Тете
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Комментарии (4)
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.12.2019 в 20:31
Источник Бильд у кого-нибудь загружается?
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rjhxb61@ukr.net (киев)
19.12.2019 в 20:26
Кроме своей ссылки, которая якобы является "довольно авторитетным немецким отделением Sky Sports, ничего не нашел. ЮА-футбол, может не там ищу?
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Nelviv`yanyn (На жаль)
19.12.2019 в 20:17
Что и требовалось доказать
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аалекс ( Крым)
19.12.2019 в 19:51
Тайна покрытая мраком. Рановато ему в Баварию, но дыма без огня не бывает.
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