Bild: Бавария не вела переговоров по Тете. Мюнхенцы работают над трансфером Лероя Сане

В последние пару недель, как украинские, так и зарубежные СМИ обсуждали возможный переход вингера "Шахтера" Тете в "Баварию".

Информацию о том, что немецкий клуб готов заплатить за игрока 50 млн евро распространили как бразильские издания, так и довольно авторитетное немецкое отделение Sky Sports.

Впрочем, сейчас немецкий Bild заявляет что данная информация не соответствует действительности. Издание утверждает, что Мюнхен не делал никаких предложений "горнякам" и сосредоточен исключительно на том, чтобы подписать Лероя Сане из "Ман Сити".

Сообщается, что немецкий футболист решил покинуть АПЛ и присоединиться к мюнхенцам. Сейчас Лерой продолжает восстановление после травмы колена, его возвращение на поле ожидается в конце февраля.

Напомним, что Тете перешел в "Шахтер" в феврале нынешнего года из "Гремио". За его трансфер "горняки" заплатили 15 миллионов евро, однако 15% экономических прав на игрока остались у бразильского клуба.