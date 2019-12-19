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Bild: Бавария не вела переговоров по Тете. Мюнхенцы работают над трансфером Лероя Сане
Чем ближе трансферное окно, тем больше слухов
В последние пару недель, как украинские, так и зарубежные СМИ обсуждали возможный переход вингера "Шахтера" Тете в "Баварию".
Информацию о том, что немецкий клуб готов заплатить за игрока 50 млн евро распространили как бразильские издания, так и довольно авторитетное немецкое отделение Sky Sports.
Впрочем, сейчас немецкий Bild заявляет что данная информация не соответствует действительности. Издание утверждает, что Мюнхен не делал никаких предложений "горнякам" и сосредоточен исключительно на том, чтобы подписать Лероя Сане из "Ман Сити".
Сообщается, что немецкий футболист решил покинуть АПЛ и присоединиться к мюнхенцам. Сейчас Лерой продолжает восстановление после травмы колена, его возвращение на поле ожидается в конце февраля.
Напомним, что Тете перешел в "Шахтер" в феврале нынешнего года из "Гремио". За его трансфер "горняки" заплатили 15 миллионов евро, однако 15% экономических прав на игрока остались у бразильского клуба.