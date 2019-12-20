  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Десна хочет арендовать флангового защитника Динамо, но вопрос – в Карпатах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Десна хочет арендовать флангового защитника Динамо, но вопрос – в Карпатах

Премьер-лига
(1 голосов)

Арендное соглашение еще не заканчивается

Десна хочет арендовать флангового защитника Динамо, но вопрос – в Карпатах
Новина українською

Черниговская "Десна" хочет подписать на правах аренды латераля "Динамо" Владислава Дубинчака.

21-летний футболист левого фланга провел первую половину сезона в львовских "Карпатах", сыграл в 16 матчах.

Помешать черниговцам может арендное соглашение "Динамо" с "Карпатами".

Читайте такжеКто я? В веселом челендже Дубинчак и Козак угадывали других игроков Карпат

Ведь, как сообщает Transfermarkt, заканчивается оно не сейчас, а 30 июня 2020 - как и контракт игрока с киевским клубом.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Десна (Чернигов) Динамо (Киев) УПЛ Карпаты (Львов) Владислав Дубинчак
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Динамоманія

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...