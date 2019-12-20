Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Десна хочет арендовать флангового защитника Динамо, но вопрос – в Карпатах
Арендное соглашение еще не заканчивается
Черниговская "Десна" хочет подписать на правах аренды латераля "Динамо" Владислава Дубинчака.
21-летний футболист левого фланга провел первую половину сезона в львовских "Карпатах", сыграл в 16 матчах.
Помешать черниговцам может арендное соглашение "Динамо" с "Карпатами".
Ведь, как сообщает Transfermarkt, заканчивается оно не сейчас, а 30 июня 2020 - как и контракт игрока с киевским клубом.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Динамоманія
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...