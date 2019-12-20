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Испдир УПЛ Дикий: Предложили каналу 2+2 вернуться в юридическую плоскость, чтобы они не были пиратами

Премьер-лига
(1 голосов)

Лига все-таки хочет найти компромисс с клубами-отказниками

Испдир УПЛ Дикий: Предложили каналу 2+2 вернуться в юридическую плоскость, чтобы они не были пиратами
Новина українською

Исполнительный директор Премьер-лиги Евгений Дикий рассказал о том, как Лига пытается найти компромисс с пятью клубами, которые не вошли в единый телепул.

- Мы постоянно ищем компромисс с теми пятью клубами, чтобы у нас все же решился вопрос с тендером. Мы провели несколько встреч с каналом "2+2", а также с ТК "Футбол", и у нас уже есть определенный план действий.

Мы предложили каналу "2+2" вариант с возвращение в юридическую плоскость по этому вопросу, чтобы у нас не было так, что один телеканал является официальным транслятором, а второй – пиратами. Мы предложили им определенные условия, а теперь ждем ответа и надеемся, что они их устроят. И тогда у нас до конца сезона этот вопрос будет закрыт.

- А если их это предложения не устроит, то какие дальнейшие действия будут предприняты?

- Я более чем уверен, что устроит. Мы все прекрасно понимаем, что единый телепул должен быть, а все клубы должны выполнять решение нашего общего сбора. Я уверен, что компромисс будет найден и те условия, которые мы предложили, устроят телеканал.

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В статье: Украинская Премьер-лига Евгений Дикий телепул
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Источник:
Динамомания

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