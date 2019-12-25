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Шевченко: В следующем году выйдем в Лигу чемпионов

Премьер-лига
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Наиболее памятные матчи

Шевченко: В следующем году выйдем в Лигу чемпионов
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Кипер луганской "Зари" Никита Шевченко вспомнил выступления команды в нынешнем розыгрыше Лиги Европы и лучшие матчи в чемпионате Украины.

Никита отмечает, что с начала сезона в "Заре" было много классных игр.

"С тем же «Шахтером», пусть и не добились положительного результата, но игра тоже показалась хорошей, - говорит Шевченко. - С «Динамо» тоже хороший матч был. С лидерами мы хорошо сыграли и в первом круге и во втором. Кроме того, было много разных ярких игр, например, в еврокубках".

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Неприятно, по словам Евгения, остановиться в шаге от группы.

"Эспаньол" - хороший соперник, представитель топ-чемпионата. Но сложилось, как сложилось. В следующем году выйдем в Лигу Чемпионов (улыбается).

На время зимнего перерыва Никита планирует отдых, «зализывания» ран и подготовку к продолжению борьбы.

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В статье: Заря (Луганск) Никита Шевченко Лига Европы УПЛ
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Источник:
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