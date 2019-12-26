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Динамо на первом зимнем сборе проведет шесть спарринов

Премьер-лига
(1 голосов)

Центральный матч - с командой Милевского и Хачериди

Динамо на первом зимнем сборе проведет шесть спарринов
Новина українською

Киевского "Динамо" определилось с соперниками на первом тренировочном сборе, который пройдет в турецком Белеке.

В рамках данного сбора команда Алексея Михайличенко проведет шесть контрольных матчей.

Два из них - против ФК "Вардар" (Северная Македония) и "Хайдука" (Сплит, Хорватия) состоятся в рамках товарищеского турнира Gloria Cup, в котором участвуют три команды, а еще четыре спарринга будут носить статус контрольных встреч.

19.01.2020 "Динамо" - "Легия" (Варшава, Польша)

20.01.2020 "Динамо" - "Нефтчи" (Баку, Азербайджан)

23.01.2020 "Динамо" - ФК "Вардар" (Северная Македония)

24.01.2020 "Динамо" - "Хайдук" (Сплит, Хорватия)

27.01.2020 "Динамо" - "Динамо" (Брест, Беларусь)

28.01.2020 "Динамо" - "Кайрат" (Алма-Ата, Казахстан)

Напомним первый учебно-тренировочный сбор пройдет с 15 по 28 января.

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В статье: Динамо (Киев)
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Комментарии (1)
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kosbun (Р вЂєРЎРЉР Р†Р С•Р Р)
26.12.2019 в 16:49
Центральный матч с Динамо Брест ! Да ! Наверно уже один уровень команд ! Не стыдно-ли Киев?
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