Пять игроков претендуют на звание лучшего футболиста Шахтера в 2019 году

Донецкий "Шахтер" объявил о старте голосования на звание лучшего игрока 2019 года.

На почетное звание претендуют Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Пятов, Тайсон и Тарас Степаненко.

Голосование проходит на официальных страницах клуба в соцсетях и продлится до 29 декабря.

Напомним, лучшим футболистом 2018 года был назван Тайсон, до этого дважды подряд в итоговом голосовании побеждал Марлос (2017, 2016), а еще раньше – Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).