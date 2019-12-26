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Пять игроков претендуют на звание лучшего футболиста Шахтера в 2019 году
Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Пятов, Тайсон и Тарас Степаненко
Донецкий "Шахтер" объявил о старте голосования на звание лучшего игрока 2019 года.
На почетное звание претендуют Марлос, Жуниор Мораес, Андрей Пятов, Тайсон и Тарас Степаненко.
Голосование проходит на официальных страницах клуба в соцсетях и продлится до 29 декабря.
Напомним, лучшим футболистом 2018 года был назван Тайсон, до этого дважды подряд в итоговом голосовании побеждал Марлос (2017, 2016), а еще раньше – Алекс Тейшейра (2015) и Дарио Срна (2014).
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Источник:ФК Шахтер
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