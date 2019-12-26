  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Леднев: Хацкевич мне не доверял. С Михайличенко ни разу не общались
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Леднев: Хацкевич мне не доверял. С Михайличенко ни разу не общались

Премьер-лига
(2 голосов)

Хавбек рассказал о своих отношениях с тренерами Динамо

Леднев: Хацкевич мне не доверял. С Михайличенко ни разу не общались
Новина українською

Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал журналу "Футбол" о своих отношениях с бывшим и нынешним наставником киевлян.

— Кто из тренеров киевского "Динамо" дал вам больше всего?

— Юрий Леонтьевич Мороз. Я фактически только у него и занимался. С первой командой при Хацкевиче прошел всего лишь сборы. Хацкевич мне не доверял.

— С Михайличенко хоть раз общались?

— Ни разу. Когда я играл за юношескую команду, он был спортивным директором. Поэтому логично, что общения не было. Мы не пересекались.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Заря (Луганск) Алексей Михайличенко Александр Хацкевич Динамо (Киев) Богдан Леднев
Оцените этот материал:
(2 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
dynamo.kiev.ua

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...