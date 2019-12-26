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Леднев: Хацкевич мне не доверял. С Михайличенко ни разу не общались
Хавбек рассказал о своих отношениях с тренерами Динамо
Полузащитник "Зари" Богдан Леднев, права на которого принадлежат "Динамо", рассказал журналу "Футбол" о своих отношениях с бывшим и нынешним наставником киевлян.
— Кто из тренеров киевского "Динамо" дал вам больше всего?
— Юрий Леонтьевич Мороз. Я фактически только у него и занимался. С первой командой при Хацкевиче прошел всего лишь сборы. Хацкевич мне не доверял.
— С Михайличенко хоть раз общались?
— Ни разу. Когда я играл за юношескую команду, он был спортивным директором. Поэтому логично, что общения не было. Мы не пересекались.