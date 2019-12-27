Ледневу нравится сравнивать себя со звездным голландцем

Атакующий игрок луганской "Зари" Богдан Леднев рассказал о своей семье, первых походах на стадион и футболистах-кумирах.

У Богдана есть двое младших братьев, Никита и Платон.

"Мама с ними дома. Отец - аграрий", - сообщил футболист.

Признается, что помнит свой первый поход на стадион - во время пребывания в академии "Динамо".

"Это была еще Лига чемпионов, когда "Динамо" проводило матчи на стадионе имени Валерия Лобановского (скорее всего, сезон с "Барселоной", "Интером" и "Рубином". - ред.), - рассказывает Леднев. - Прикольно было в перерыве с запасными игроками "Динамо" перепасовываться".

В украинском футболе Богдан называет своим кумиром Андрея Шевченко, а в мировом - бразильца Роналдиньо.

А вот на вопрос, с кем Богдан себя может сравнить, он ответил: "С Роббеном".