Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Ледневу нравится сравнивать себя со звездным голландцем
Два кумира детства
Атакующий игрок луганской "Зари" Богдан Леднев рассказал о своей семье, первых походах на стадион и футболистах-кумирах.
У Богдана есть двое младших братьев, Никита и Платон.
"Мама с ними дома. Отец - аграрий", - сообщил футболист.
Признается, что помнит свой первый поход на стадион - во время пребывания в академии "Динамо".
"Это была еще Лига чемпионов, когда "Динамо" проводило матчи на стадионе имени Валерия Лобановского (скорее всего, сезон с "Барселоной", "Интером" и "Рубином". - ред.), - рассказывает Леднев. - Прикольно было в перерыве с запасными игроками "Динамо" перепасовываться".
В украинском футболе Богдан называет своим кумиром Андрея Шевченко, а в мировом - бразильца Роналдиньо.
А вот на вопрос, с кем Богдан себя может сравнить, он ответил: "С Роббеном".