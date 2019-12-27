Десна и Заря пока что не договорились по трансферу Будковского

Не так давно некоторые украинские СМИ уже отправили форварда "Зари" Филиппа Будковского в черниговскую "Десну". Сообщалось о том, что переход уже согласован и осталось лишь дождаться официального оглашения трансфера.

Впрочем, по информации zoryafc.com, в данном переходе еще не все согласовано.

По информации источника, "Десна" действительно заинтересована в трансфере футболиста, однако клубы пока что не договорились по трансферу игрока.

Отметим, что 27-летний Будковский вернулся в "Зарю" в январе 2019 года, однако в нынешнем сезоне потерял стабильное место в стартовом составе, сыграв в 16 матчах нынешнего сезона (9 в старте), в которых забил 1 гол.

Напомним, что контракт форварда с "Зарей" рассчитан до лета 2021 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.