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Десна и Заря пока что не договорились по трансферу Будковского

Премьер-лига
(1 голосов)

Но переговоры ведутся

Десна и Заря пока что не договорились по трансферу Будковского
Новина українською

Не так давно некоторые украинские СМИ уже отправили форварда "Зари" Филиппа Будковского в черниговскую "Десну". Сообщалось о том, что переход уже согласован и осталось лишь дождаться официального оглашения трансфера.

Впрочем, по информации zoryafc.com, в данном переходе еще не все согласовано.

По информации источника, "Десна" действительно заинтересована в трансфере футболиста, однако клубы пока что не договорились по трансферу игрока.

Отметим, что 27-летний Будковский вернулся в "Зарю" в январе 2019 года, однако в нынешнем сезоне потерял стабильное место в стартовом составе, сыграв в 16 матчах нынешнего сезона (9 в старте), в которых забил 1 гол.

Напомним, что контракт форварда с "Зарей" рассчитан до лета 2021 года, а Transfermarkt оценивает игрока в 700 тысяч евро.

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В статье: Заря (Луганск) Филипп Будковский Десна (Чернигов)
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Источник:
zoryafc.com

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Комментарии (1)
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simargl (Чернигов)
27.12.2019 в 21:48
За деньги ??? Да он и даром Десне не нужен , а тут под лимон зелени , еще Беседина осталось купить )))...
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