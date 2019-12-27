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Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года
Проголосовать может каждый желающий
"Динамо" объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2019 года.
В число номинантов включены все игроки, выходившие в стартовом составе минимум в 10 официальных матчах.
На почетное звание претендуют Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Карлос де Пена, Беньямин Вербич и Артем Беседин.
Голосование проходит на официальном сайте клуба и продлится до 31 декабря.