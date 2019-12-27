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Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года

Премьер-лига
(1 голосов)

Проголосовать может каждый желающий

Динамо объявило о старте голосования на звание Игрок года
Новина українською

"Динамо" объявило о старте голосования на звание лучшего игрока 2019 года.

В число номинантов включены все игроки, выходившие в стартовом составе минимум в 10 официальных матчах.

На почетное звание претендуют Георгий Бущан, Денис Бойко, Виталий Миколенко, Томаш Кендзера, Тамаш Кадар, Никита Бурда, Артем Шабанов, Денис Попов, Владимир Шепелев, Сергей Сидорчук, Виталий Буяльский, Денис Гармаш, Николай Шапаренко, Александр Караваев, Виктор Цыганков, Карлос де Пена, Беньямин Вербич и Артем Беседин.

Голосование проходит на официальном сайте клуба и продлится до 31 декабря.

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В статье: Динамо (Киев)
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(1 голосов)
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Комментарии (5)
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simargl (Чернигов)
27.12.2019 в 22:36
Беседин!!! )))) без вариантов!!!
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Hunter02 (Винница)
27.12.2019 в 22:28
Що не фамілія, то гравець року.
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MES QUE UN CLUB
27.12.2019 в 22:05
А что там голосовать? Беседин естественно. )
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+1
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Romerik (YNWA)
27.12.2019 в 21:36
А есть строка против всех, или номинация "Президент клоун года". Здесь в Суркиса, судя по его высказываниям или действиям, конкурентов нет..
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0
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TIRAN (Донецк (Украина!))
27.12.2019 в 21:28
игорок года
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