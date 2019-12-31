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Нападающий Шахтера и сборной Украины - в топ-25 бомбардиров Европы
Обошел Лукаку
Британский журналист Роб Госкин составил рейтинг из 25 лучших форвардов 2019 года.
На 24 месте в этом рейтинге - нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес с 31 матчем и 22 голами.
"Шахтер доминировал в Украинской Премьер-лиге в течение всего 2019 года, а Жуниор уже в этом сезоне забил 15 голов в 16 матчах", - отмечает Роб Госкин.
Журналист проработал статистические данные с сайта Transfermarkt по 10 лучших национальных чемпионатах в Европе, национальных кубках, а также еврокубкках - Лиги Европы и Лиги чемпионов. Если количество голов было одинаковое, Роб принимал во внимание количество матчей.
В то же время, как отмечает издание Givemesport, при составлении рейтинга во внимание не принимали выступления в национальных сборных.
Вокруг Мораеса в рейтинге на 25 месте - Рамелу Лукаку ("Интер"), а на 23 позиции - Гарри Кейн ("Тоттенхэм").
Топ-5 от сайта Givemesport выглядит так:
- Роберт Левандовски ("Бавария") 47 матчей и 48 голов
- Лионель Месси ("Барселона") 48 45
- Килиан Мбаппе (ПСЖ) 40 39
- Карим Безнема ("Реал") 50 35
- Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") 50 31