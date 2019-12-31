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Нападающий Шахтера и сборной Украины - в топ-25 бомбардиров Европы

Премьер-лига
(3 голосов)

Обошел Лукаку

Нападающий Шахтера и сборной Украины - в топ-25 бомбардиров Европы
Новина українською

Британский журналист Роб Госкин составил рейтинг из 25 лучших форвардов 2019 года.

На 24 месте в этом рейтинге - нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес с 31 матчем и 22 голами.

"Шахтер доминировал в Украинской Премьер-лиге в течение всего 2019 года, а Жуниор уже в этом сезоне забил 15 голов в 16 матчах", - отмечает Роб Госкин.

Журналист проработал статистические данные с сайта Transfermarkt по 10 лучших национальных чемпионатах в Европе, национальных кубках, а также еврокубкках - Лиги Европы и Лиги чемпионов. Если количество голов было одинаковое, Роб принимал во внимание количество матчей.

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В то же время, как отмечает издание Givemesport, при составлении рейтинга во внимание не принимали выступления в национальных сборных.

Вокруг Мораеса в рейтинге на 25 месте - Рамелу Лукаку ("Интер"), а на 23 позиции - Гарри Кейн ("Тоттенхэм").

Топ-5 от сайта Givemesport выглядит так:

  1. Роберт Левандовски ("Бавария") 47 матчей и 48 голов
  2. Лионель Месси ("Барселона") 48 45
  3. Килиан Мбаппе (ПСЖ) 40 39
  4. Карим Безнема ("Реал") 50 35
  5. Пьер-Эмерик Обамеянг ("Арсенал") 50 31
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В статье: сборная Украины Национальная сборная Украины Шахтер (Донецк) Жуниор Мораес рейтинг
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Комментарии (2)
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ascent (Луксор)
31.12.2019 в 10:03
А физруки его Китай сослали...
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ПетроФ (Луцьк)
31.12.2019 в 11:01
Дятел, не фізруки кротівська ФФУ,
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