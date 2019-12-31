Нападающий Шахтера и сборной Украины - в топ-25 бомбардиров Европы

Британский журналист Роб Госкин составил рейтинг из 25 лучших форвардов 2019 года.

На 24 месте в этом рейтинге - нападающий "Шахтера" и национальной сборной Украины Жуниор Мораес с 31 матчем и 22 голами.

"Шахтер доминировал в Украинской Премьер-лиге в течение всего 2019 года, а Жуниор уже в этом сезоне забил 15 голов в 16 матчах", - отмечает Роб Госкин.

Журналист проработал статистические данные с сайта Transfermarkt по 10 лучших национальных чемпионатах в Европе, национальных кубках, а также еврокубкках - Лиги Европы и Лиги чемпионов. Если количество голов было одинаковое, Роб принимал во внимание количество матчей.

В то же время, как отмечает издание Givemesport, при составлении рейтинга во внимание не принимали выступления в национальных сборных.

Вокруг Мораеса в рейтинге на 25 месте - Рамелу Лукаку ("Интер"), а на 23 позиции - Гарри Кейн ("Тоттенхэм").

Топ-5 от сайта Givemesport выглядит так: