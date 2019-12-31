  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Клец: Карпатам нужно как можно дольше оставить какого-то тренера, довериться ему
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Клец: Карпатам нужно как можно дольше оставить какого-то тренера, довериться ему

Премьер-лига
(1 голосов)

Карпаты в своем репертуаре

Клец: Карпатам нужно как можно дольше оставить какого-то тренера, довериться ему
Новина українською

Хавбек "Карпат" Дмитрий Клец не в восторге от постоянных смен главного тренера в львовском клубе.

"Каждый тренер привносит что-то свое. Что-то было интересное от Чижевского, сейчас есть что-то интересное от Санжара. У каждого берешь самое лучшее, переносишь это на поле.

Конечно, проходишь сборы с одним тренером, привыкаешь до одного тренера, потом приходит другой специалист и привносит что-то новое. Но не могу сказать, что мы долго привыкали. Мы сразу поняли, что хочет Санжар, какую тактику, игру. Конечно, это не так быстро построить.

Считаю, сыгранность и командная игра строится хотя бы год. К сожалению, в "Карпатах" очень часто меняются тренеры. Думаю, клубу нужно как можно дольше оставить какого-то тренера, довериться ему, тогда будет результат и игра", – сказал Клец.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) Дмитрий Клец
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...