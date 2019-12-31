Клец: Карпатам нужно как можно дольше оставить какого-то тренера, довериться ему

Хавбек "Карпат" Дмитрий Клец не в восторге от постоянных смен главного тренера в львовском клубе.

"Каждый тренер привносит что-то свое. Что-то было интересное от Чижевского, сейчас есть что-то интересное от Санжара. У каждого берешь самое лучшее, переносишь это на поле.

Конечно, проходишь сборы с одним тренером, привыкаешь до одного тренера, потом приходит другой специалист и привносит что-то новое. Но не могу сказать, что мы долго привыкали. Мы сразу поняли, что хочет Санжар, какую тактику, игру. Конечно, это не так быстро построить.

Считаю, сыгранность и командная игра строится хотя бы год. К сожалению, в "Карпатах" очень часто меняются тренеры. Думаю, клубу нужно как можно дольше оставить какого-то тренера, довериться ему, тогда будет результат и игра", – сказал Клец.