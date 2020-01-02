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Три футболиста УПЛ вошли в топ-50 молодых и перспективных игроков по версии УЕФА

Премьер-лига
(1 голосов)

В список молодых талантов также вошли Фати и Камавинга

Три футболиста УПЛ вошли в топ-50 молодых и перспективных игроков по версии УЕФА
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Полузащитник Зари Богдан Леднев, котрый выступает за луганчан на правах аренды из Динамо, а также два футболиста Шахтера — защитник Додо и хавбек Тете попали в топ-50 молодых игроков, которые могут проявить себя в 2020 году, сообщает официальный сайт УЕФА.

Леднев в нынешнем сезоне провел 22 матча за Зарю, забил 11 голов и сделал 3 результативные передачи. 21-летний полузащитник был признан лучшим игроком луганчан в 2019 году.

19-летний Тете сыграл 18 матчей за Шахтер, забив 4 гола и отдав 3 ассиста. На счету 21-летнего Додо 17 поединков, 2 гола и 3 результативные передачи.

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В статье: Заря (Луганск) Динамо (Киев) Шахтер (Донецк) Додо Богдан Леднев Тете
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Комментарии (1)
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Камонплей
02.01.2020 в 17:27
мало =(
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