Эдуардо: Очень хотел бы снова побывать в Донецке

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Эдуардо рассказал о том, какой клуб поддерживал в матче Лиги Чемпионов - "горняков" или "Динамо" Загреб. Ранее он играл за каждый из них.

"Честно говоря, для меня было все равно, кто сумеет победить - "Шахтер" или "Динамо". Это безпроигрышная ситуация. Конечно, сейчас мне немного жаль "Динамо", но так же было бы и с "Шахтером", если бы они стали четвертыми.

Думаю, что "Динамо" дало мне больше, ведь там я начал свой путь во взрослом футболе. Однако в донецке меня прекрасно встретили после "Арсенала". Тут я завоевывал трофеи, здесь родился мой сын. А после началась война. Я часто думаю о тех прекрасных людях, которые все потеряли в Донецке. Хочу снова побывать там, увидеть их.

Я продолжаю восхищаться "Шахтером". Они сменили город, переехали в Киев, но продолжают выступать на высоком уровне", - заявил форвард.

Эдуардо играл за "Шахтер" с лета 2010 года. Он провел в команде 6 лет, забив 46 голов за 110 матчей. Также он успел завоевать 9 трофеев.