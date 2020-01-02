  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Эдуардо: Очень хотел бы снова побывать в Донецке
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Эдуардо: Очень хотел бы снова побывать в Донецке

Премьер-лига
(1 голосов)

Хорват высказал несколько теплых слов в адрес своего бывшего клуба

Эдуардо: Очень хотел бы снова побывать в Донецке
UA-Футбол
Новина українською

Экс-игрок донецкого "Шахтера" Эдуардо рассказал о том, какой клуб поддерживал в матче Лиги Чемпионов - "горняков" или "Динамо" Загреб. Ранее он играл за каждый из них.

"Честно говоря, для меня было все равно, кто сумеет победить - "Шахтер" или "Динамо". Это безпроигрышная ситуация. Конечно, сейчас мне немного жаль "Динамо", но так же было бы и с "Шахтером", если бы они стали четвертыми.

Думаю, что "Динамо" дало мне больше, ведь там я начал свой путь во взрослом футболе. Однако в донецке меня прекрасно встретили после "Арсенала". Тут я завоевывал трофеи, здесь родился мой сын. А после началась война. Я часто думаю о тех прекрасных людях, которые все потеряли в Донецке. Хочу снова побывать там, увидеть их.

Я продолжаю восхищаться "Шахтером". Они сменили город, переехали в Киев, но продолжают выступать на высоком уровне", - заявил форвард.

Эдуардо играл за "Шахтер" с лета 2010 года. Он провел в команде 6 лет, забив 46 голов за 110 матчей. Также он успел завоевать 9 трофеев.

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Эдуардо да Силва Динамо (Загреб) Шахтер (Донецк)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
Sportske Novosti
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...