Ващук: На 3 января Лобановский назначал пробежку, которая перерастала в кросс

Экс-защитник киевского "Динамо" и национальной сборной Украины Владислав Ващук отметил 2 января 45 день рождения. Что интересно, родился он в один год и день с другим динамовцем и своим давним другом Александром Шовковским.

Владислава спросили, чувствует ли он себя на прожитые годы.

"Честно скажу, что в паспорт не смотрю и на цифры не ориентирован. Для меня не важна цифра - 40 лет или 45 лет, - уверяет экс-футболист. - Самое главное, что жизнь в движении. На свои годы я себя не чувствую".

Рассказал Ващук и о том, приходилось тренироваться в день рождения.

2 января не приходилось тренироваться, а вот на 3 число у Валерия Васильевича Лобановского уже была назначена пробежка, которая перерастала в кросс. Поэтому, посидев с друзьями накануне, 3 января было тяжеловато втягиваться в тренировочный процесс.

Ващук вспоминает, что не раз праздновал день рождения вместе с Александром Шовковским. Но особых подарков друг другу не дарили.

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"У мужчин в этом плане все скромнее. Вот жены о подарках переживали, а мы к этому относились проще", - говорит Влад.

А вот в детстве любимыми подарками Ващука были футбольный мяч, с которым даже спал в ожидании, когда можно будет поиграть. Когда же подарили бутсы, счастью не было предела.

Сейчас, рассуждает Владислав, у него совсем другая жизнь, чем в футбольные годы.

"Но есть сборная Украины среди ветеранов, в которой есть возможность играть и чувствовать футбол, - признается Ващук. - Там у нас уровень тоже довольно приличный, потому что есть ребята, которые только недавно закончили. Получаю большое удовольствие от игр в этой команде. Мы ездим по Украине, популяризировать футбол и выступаем за мир. Хочется, чтобы в новом году в Украине было мирное небо над головой".