Герой футбольного дня. Хорхе Карраскаль

Говорят, что наилучше обычно запоминаются последние действия / слова / поступки / решения. Однако в ситуации с Хорхе Карраскалем это правило не сработало. Последний период в "Карпатах" он провел в худших традициях ленивого пижона – у него явно не было желания выкладываться на поле и на тренировках, и что-то кому-то доказывать. А мы все равно запомнили его как яркого и талантливого игрока. С голом-визиткой в ​​ворота одесского "Черноморца" в конце марта 2018-го.

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"Карпаты" в испанской глубинке нашли бриллиант и это уже их проблемы, что в итоге с "Севильей" так и не удалось закрыть всех финансовых вопросов и теперь клубу грозит трансферный бан. В "Карпатах" должны были понимать, что потраченные на Карраскаля деньги – это инвестиции в будущее. Еще в 2018-м ходили слухи, что колумбийцем интересовались "Динамо" и "Шахтер" и как минимум украинский рынок львовский клуб мог всколыхнуть с помощью этого футболиста. Но и 2,5 миллиона от "Ривер Плейта" (плюс 500 000 евро за аренду) – также неплохие финансовые вливания. Этого должно хватить для погашения долга и улучшения благоустрою львовского клуба.

В "Ривер Плейте" Хорхе Карраскаль раскрылся по-новому, ибо нашел для себя новый стимул. Это так типично для бывших представителей чемпионата Украины. Пальму первенства в плоскости реализованных амбиций после Украины удерживают экс-игроки "Динамо", а бывшие футболисты "Карпат" идут следом. Карраскаль начинал сезон в Аргентине как резервист, но вскоре умело воспользовался шансами, которые ему предоставил главный тренер "Ривера" с повеления судьбы. Сначала ему хватило около десяти минут для того, чтобы изменить ход неудачной для "Ривера" игры в стартовом туре чемпионата, а потом уже как игрок стартового состава помог своей команде пройти непростой соперника в Копа Либертадорес. Аргентинско-колумбийская пресса восхваляла Карраскаля после игры с "Крузейро", и это стало определяющим поворотом в карьере молодого футболиста: желание возвращаться за океан, тем более, в чужую для него Украину, покрылось толстым слоем скептицизма, а на поверхность прорезались качества, которые находились в летаргическом сне во время выступления "колумбийского Неймара" в "Карпатах" – старательность, нацеленность на результат, почитание интересов команды.

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Именно поэтому тренер "Ривер Плейта", авторитетный и уважаемый Марсело Гальярдо, рассыпался в комплиментах колумбийцу и намекал на потребность в этом игроку задолго до завершения арендного договора. В январе 2020-го Карраскаль должен был вернуться в "Карпаты", но аргентинский клуб нашел запрашиваемую сумму денег и оформил полноценное соглашение с колумбийцем. И от этого, вероятно, в выигрыше все.

В "Карпатах" Карраскаль бы не играл – это уж точно. Его мотивация снова скатилась бы к порогу равнодушия, а бестолковое пребывания в клубе обусловило бы деградацию по примеру Ди Франко. А так львовяне заполучили средства, которые сейчас крайне необходимы клубу для продолжения нормальной жизнедеятельности. Карраскаль же получил шанс не просто перезагрузить карьеру, а выйти на какой-то новый уровень. И кто знает, возможно, вскоре мы снова увидим его в Европе. Но теперь уже на передовых ролях в благополучных клубах.