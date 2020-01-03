  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Герой футбольного дня. Хорхе Карраскаль
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Герой футбольного дня. Хорхе Карраскаль

Премьер-лига
(1 голосов)

В УПЛ он больше не вернется

Герой футбольного дня. Хорхе Карраскаль
Ігор Семйон Автор UA-Футбол
Новина українською

Говорят, что наилучше обычно запоминаются последние действия / слова / поступки / решения. Однако в ситуации с Хорхе Карраскалем это правило не сработало. Последний период в "Карпатах" он провел в худших традициях ленивого пижона – у него явно не было желания выкладываться на поле и на тренировках, и что-то кому-то доказывать. А мы все равно запомнили его как яркого и талантливого игрока. С голом-визиткой в ​​ворота одесского "Черноморца" в конце марта 2018-го.

Читайте такжеХорхе Карраскаль завойовує Рівер Плейт

"Карпаты" в испанской глубинке нашли бриллиант и это уже их проблемы, что в итоге с "Севильей" так и не удалось закрыть всех финансовых вопросов и теперь клубу грозит трансферный бан. В "Карпатах" должны были понимать, что потраченные на Карраскаля деньги – это инвестиции в будущее. Еще в 2018-м ходили слухи, что колумбийцем интересовались "Динамо" и "Шахтер" и как минимум украинский рынок львовский клуб мог всколыхнуть с помощью этого футболиста. Но и 2,5 миллиона от "Ривер Плейта" (плюс 500 000 евро за аренду) – также неплохие финансовые вливания. Этого должно хватить для погашения долга и улучшения благоустрою львовского клуба.

Герой футбольного дня. Хорхе Карраскаль - изображение 1

В "Ривер Плейте" Хорхе Карраскаль раскрылся по-новому, ибо нашел для себя новый стимул. Это так типично для бывших представителей чемпионата Украины. Пальму первенства в плоскости реализованных амбиций после Украины удерживают экс-игроки "Динамо", а бывшие футболисты "Карпат" идут следом. Карраскаль начинал сезон в Аргентине как резервист, но вскоре умело воспользовался шансами, которые ему предоставил главный тренер "Ривера" с повеления судьбы. Сначала ему хватило около десяти минут для того, чтобы изменить ход неудачной для "Ривера" игры в стартовом туре чемпионата, а потом уже как игрок стартового состава помог своей команде пройти непростой соперника в Копа Либертадорес. Аргентинско-колумбийская пресса восхваляла Карраскаля после игры с "Крузейро", и это стало определяющим поворотом в карьере молодого футболиста: желание возвращаться за океан, тем более, в чужую для него Украину, покрылось толстым слоем скептицизма, а на поверхность прорезались качества, которые находились в летаргическом сне во время выступления "колумбийского Неймара" в "Карпатах" – старательность, нацеленность на результат, почитание интересов команды.

Читайте такжеГерой футбольного дня. Дерлис Гонсалес

Именно поэтому тренер "Ривер Плейта", авторитетный и уважаемый Марсело Гальярдо, рассыпался в комплиментах колумбийцу и намекал на потребность в этом игроку задолго до завершения арендного договора. В январе 2020-го Карраскаль должен был вернуться в "Карпаты", но аргентинский клуб нашел запрашиваемую сумму денег и оформил полноценное соглашение с колумбийцем. И от этого, вероятно, в выигрыше все.

Герой футбольного дня. Хорхе Карраскаль - изображение 2

В "Карпатах" Карраскаль бы не играл – это уж точно. Его мотивация снова скатилась бы к порогу равнодушия, а бестолковое пребывания в клубе обусловило бы деградацию по примеру Ди Франко. А так львовяне заполучили средства, которые сейчас крайне необходимы клубу для продолжения нормальной жизнедеятельности. Карраскаль же получил шанс не просто перезагрузить карьеру, а выйти на какой-то новый уровень. И кто знает, возможно, вскоре мы снова увидим его в Европе. Но теперь уже на передовых ролях в благополучных клубах.

Фото - ФК "Карпаты"

Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карпаты (Львов) герой футбольного дня Хорхе Карраскаль
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Новости по теме

Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде

загрузка...