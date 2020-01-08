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Бабич: Задача Мариуполя – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали

Премьер-лига
(1 голосов)

О целях и задачах Мариуполя рассказал главный тренер команды

Бабич: Задача Мариуполя – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказался относительно результатов команды в осенней части сезона УПЛ.

"На данный момент "Мариуполь" находится на своем месте. Выше тяжело было бы залезть. Наша задача – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали. Постепенно мы к ней придем", – сказал Бабич.

Напомним, что в зимнюю паузу "Мариуполь" вошел, занимая 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Комментарии (2)
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Просто Квашин (Харьков)
08.01.2020 в 21:45
Вполне реально...Ахмет даст команду-так и будет...Арендуполь приносит шахтьору 18 очей в сезоне, но сейчас беженцам сколько не нужно - могут поделиться...Плюс фармы Александрия и олимпик....
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alex.belogubko (одесса)
08.01.2020 в 21:23
Бабич у тебя с головой всё в порядке --не мели чушь
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