Премьер-лига
Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Бабич: Задача Мариуполя – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали
О целях и задачах Мариуполя рассказал главный тренер команды
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказался относительно результатов команды в осенней части сезона УПЛ.
"На данный момент "Мариуполь" находится на своем месте. Выше тяжело было бы залезть. Наша задача – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали. Постепенно мы к ней придем", – сказал Бабич.
Напомним, что в зимнюю паузу "Мариуполь" вошел, занимая 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка.
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Источник:Футбольний формат
Загрузка...
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Просто Квашин (Харьков)
08.01.2020 в 21:45
Ответить
0
-1
alex.belogubko (одесса)
08.01.2020 в 21:23
Ответить
0
-2
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1 3000 грн Играть
2 1000 грн Играть
3 3000 грн Играть
загрузка...