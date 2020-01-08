Бабич: Задача Мариуполя – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич высказался относительно результатов команды в осенней части сезона УПЛ.

"На данный момент "Мариуполь" находится на своем месте. Выше тяжело было бы залезть. Наша задача – первая шестерка. А цели, мечтания – это бронзовые медали. Постепенно мы к ней придем", – сказал Бабич.

Напомним, что в зимнюю паузу "Мариуполь" вошел, занимая 6-ю строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в активе 22 очка.