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Колос определил лучшего игрока 2019 года
Победа с разрывом в несколько процентов
Игроком 2019 года, по версии болельщиков ковалевского "Колоса", стал полузащитник Денис Костышин.
За Дениса отдали свои голоса 47,8% респондентов. Чуть меньше баллов набрал вратарь Евгений Волынец - 44,3%.
На третьем месте оказался Виталий Гавриш - 2,6%. Всего в номинации участвовало 6 футболистов (еще Антон Яшков, Вадим Милько и Олег Ильин).
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Всего в опросе, который проходил на сайте клуба, а также на страницах в социальных сетях, приняло участие 1121 пользователь.
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Источник:ФК Колос
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