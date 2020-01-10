Колос определил лучшего игрока 2019 года

Игроком 2019 года, по версии болельщиков ковалевского "Колоса", стал полузащитник Денис Костышин.

За Дениса отдали свои голоса 47,8% респондентов. Чуть меньше баллов набрал вратарь Евгений Волынец - 44,3%.

На третьем месте оказался Виталий Гавриш - 2,6%. Всего в номинации участвовало 6 футболистов (еще Антон Яшков, Вадим Милько и Олег Ильин).

Всего в опросе, который проходил на сайте клуба, а также на страницах в социальных сетях, приняло участие 1121 пользователь.