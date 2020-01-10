Самбрано уже на этих выходных может стать игроком Альянсу Лима

Перуанский клуб "Альянса Лима" все еще надеется подписать защитника "Динамо" Карлоса Самбрано.

Ранее сообщалось, что клуб рассчитывал арендовать игрока, однако теперь речь идет о полноценном трансфере.

Все дело в том, что "Альянса" нашла новых спонсоров на 2020 год, и теперь, улучшив свое финансовое положение, может выкупить контракт Самбрано.

Как сообщает Libero, сейчас перуанский клуб ждет окончательного ответа от игрока, и если Карлос ответит согласием, о трансфере может быть объявлено уже на этих выходных.

Ранее сообщалось, что Самбрано готов на снижение зарплаты ради перехода в "Альянсу Лиму".

Напомним, что контракт игрока с киевским "Динамо" расчитан до конца 2021 года, однако в текущем сезоне он так и не сыграл ни одного матча.