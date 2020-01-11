Премьер-лига
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Бойко: В чемпионате у Динамо всё не так хорошо, но надо бороться
Голкипер киевлян рассказал об ожиданиях от второй половины сезона
Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о подготовке ко второй части УПЛ.
"Жду тренировок. Начнем готовиться ко второй части сезона. Я считаю, что самое главное — побеждать в каждом следующем матче. В чемпионате не все так хорошо, но надо бороться", — сказал Бойко Footballhub.
Напомним, "Шахтёр" имеет 14-очковый отрыв от "Динамо" после первой части сезона.
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