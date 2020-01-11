Бойко: В чемпионате у Динамо всё не так хорошо, но надо бороться

Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о подготовке ко второй части УПЛ.

"Жду тренировок. Начнем готовиться ко второй части сезона. Я считаю, что самое главное — побеждать в каждом следующем матче. В чемпионате не все так хорошо, но надо бороться", — сказал Бойко Footballhub.