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Бойко: В чемпионате у Динамо всё не так хорошо, но надо бороться

Премьер-лига
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Голкипер киевлян рассказал об ожиданиях от второй половины сезона

Бойко: В чемпионате у Динамо всё не так хорошо, но надо бороться
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Голкипер "Динамо" Денис Бойко рассказал о подготовке ко второй части УПЛ.

"Жду тренировок. Начнем готовиться ко второй части сезона. Я считаю, что самое главное — побеждать в каждом следующем матче. В чемпионате не все так хорошо, но надо бороться", — сказал Бойко Footballhub.

Напомним, "Шахтёр" имеет 14-очковый отрыв от "Динамо" после первой части сезона.

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В статье: Денис Бойко Динамо (Киев)
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