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Колос усилится опытным защитником

Премьер-лига
(2 голосов)

Кирилл Петров возвращается в Украину

Колос усилится опытным защитником
Новина українською

Ковалевский "Колос" продолжает работать над усилением состава.

Как сообщает "Динамомания", в ближайшее время ковалевцы подпишут контракт с защитником Кириллом Петровым, который до недавнего времени выступал в азербайджанском "Нефтчи".

Источник утверждает, что стороны уже обо всем договорились и скоро "Колос" официально объявит о подписании игрока.

29-летний футболист является воспитанником "Динамо", и кроме киевского клуба играл в "Кривбассе", "Говерле", "Арсенале" и "Олимпике". За границей Петров также выступал в "Короне" и "Ордабасы".

Также отметим, что в этом сезоне Петров провел 11 матчей за "Нефтчи" в чемпионате Азербайджана. Также в активе 29-летнего игрока шесть матчей в квалификации Лиги Европы.

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В статье: Кирилл Петров Колос (Ковалевка)
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Источник:
Динамомания

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