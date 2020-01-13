Колос усилится опытным защитником

Ковалевский "Колос" продолжает работать над усилением состава.

Как сообщает "Динамомания", в ближайшее время ковалевцы подпишут контракт с защитником Кириллом Петровым, который до недавнего времени выступал в азербайджанском "Нефтчи".

Источник утверждает, что стороны уже обо всем договорились и скоро "Колос" официально объявит о подписании игрока.

29-летний футболист является воспитанником "Динамо", и кроме киевского клуба играл в "Кривбассе", "Говерле", "Арсенале" и "Олимпике". За границей Петров также выступал в "Короне" и "Ордабасы".

Также отметим, что в этом сезоне Петров провел 11 матчей за "Нефтчи" в чемпионате Азербайджана. Также в активе 29-летнего игрока шесть матчей в квалификации Лиги Европы.