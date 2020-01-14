Иван Гецко: Пусть Динамо еще попробует отвоевать второе место у Зари, Александрии или Десны

Бывший нападающий "Черноморца", "Днепра", "Карпат" и сборной Украины, а ныне футбольный эксперт Иван Гецко высказал свое мнение о выступлении "Динамо" в осенней части чемпионата.

"Начнем с того, что сегодня в украинском чемпионате первое место не разыгрывается. Уровень "Шахтера" намного выше других команд. И хотим мы этого или нет, но "горняки" сильнее, чем "Динамо", как по подбору игроков и их стоимости, так и по уровню мастерства. Поэтому "Шахтер" вне конкуренции, у динамовцев остается возможность бороться только за второе место. Была похожая ситуация в мою бытность игрока в середине 90-х, когда "Динамо" было безоговорочным лидером, "Шахтер" постоянно брал второе место, а остальные команды боролись за третье.

Поэтому я повторюсь, сегодня первое место не разыгрывается, и не факт, что киевляне смогут финишировать вторыми, так как есть ряд команд, которые ничем не уступают им. Пусть еще попробуют отвоевать лигочемпионское место у "Зари", "Александрии" или "Десны". Очень приятно удивляют черниговцы, которые только вышли в Премьер-лигу, а сегодня уже борются за призовые места, и своей игрой дают бой грандам. И хочется, чтобы таких команд в чемпионате было больше.

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Ну, а самый большой шок для меня – это невыход "Динамо" в плей-офф из своей группы. Это просто катастрофа! Команда, играя не в самой сильной группе, владея ситуацией, должна была за два тура решить задачу, но умудрилась, мягко сказать, слить все в "сливной бачок", заняв только третье место.

Не хочется никого обидеть, уважаю Алексея Михайличенко и Вадима Евтушенко, но не могу понять, что происходит внутри коллектива. Даже с нынешним подбором футболистов "Динамо" обязано было показать класс, и с запасом выходить из группы. Но произошли необъяснимые вещи. Думаю, вся проблема идет от головы… Также непонятна селекция клуба. За последние два года было приглашено много легионеров, но никто кроме Вербича так и не заиграл, не проявив себя. И вместо того чтобы играть в "Динамо" многих приходиться отдавать в аренду.

Гармаш будет доигрывать футбольный век в аренде в турецком "Ризеспоре". Потеря ли это для динамовцев? Ни в коем случае. Когда Денис был на поле, это всегда напряжение и раздражение, так как в любой момент своим неадекватным поведением может оставить команду в меньшинстве. Он не раз подводил в тяжелый момент. Играл редко, поэтому это правильное решение руководства.

Сидклей также продолжит свою карьеру в бразильском "Коринтиансе". Любое приобретение легионера должно быть оправданно, и он должен быть сильнее доморощенного футболиста. Только с таким условием их нужно брать в команду. Если он такой же, или еще хуже того слабее, то зачем такое пополнение? Разве что для количества (смеется). Это зря потраченные финансы для президента, а для кого-то простое отмывание денег.

Кадар может уйти в родной чемпионат Венгрии. И, слава Богу. Кадар это не уровень киевского "Динамо", хотя и играет в национальной сборной. Пусть лучше ошибается в своей сборной, чем в "Динамо". Видимо, такая политика, раз мы их приобретаем за большие деньги, то и должны ставить в основной состав. Но от этого страдает команда. Ведь у него нет самого главного качества для защитника - скорости. Конечно, можно за счет чтения игры, мышления, выбирать правильную позицию, чтобы вовремя перекрывать атаки. Но и с этим проблемы. Выходит - ни скорости, ни ума, ни подстраховки. Да, на фоне "Карпат" и "Львова" он выглядит неплохо, а вот против серьезных соперников видны все изъяны. Поэтому, "Динамо" нужно сбросить лишний балласт.

Родригес вначале подавал надежды. Два раза блеснул в матчах за свою сборную против Украины и получил приглашение от "Динамо", играя в чемпионате Японии. Имея на руках хороший контракт, посчитал свою миссию на этом этапе выполненной. А зачем дальше напрягаться, если лучше расслабляться где-то в барах? Получается, опять купили кота в мешке с холостым выстрелом. Как итог, ему ищут новую команду.

Пели дифирамбы ганскому легионеру Кадири. Но, оказалось, покупали не для основы, а для запаса. В осенней части чемпионата сыграл, по-моему, раз в основе и раз вышел на замену. Больше мы о нем ничего не слышим. К чему такое приобретение? Чтобы играл за U-21?

Русин снова вращается в родные пенаты, получая второй шанс проявить себя. Но думаю, если бы не история с Бесединым, который может "вылететь" на длительный срок, то еще не вопрос возвратился бы он назад. У динамовцев была серьезная проблема в течение сезона с линией нападения, даже когда играл Беседин. Молодым игрокам свойственна нестабильность и Русин должен понимать и хотеть играть в таком клубе как "Динамо". Не приходить для галочки, думая, как мне было хорошо в "Заре" и меня все там устраивало, и я был лучшим. Он должен доказать и как мы говорим "вывернуться на изнанку", показав свою полезность команде, играя не в запасе, а в основном составе.

Нужно воспользоваться благоприятным моментом, когда Беседина нет, а Соль вечно травмирован. И только время покажет на правильном ли Русин пути. Кто-то растет мгновенно, кому-то нужна адаптация, а кто-то делает шаг назад, чтобы затем сделать два вперед. Легионерам нужна адаптация, нашим нет. Они сразу же должны "топтать", доказывать и занимать место в основе".