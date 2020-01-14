Кардаш: В Динамо праздники отмечали всем коллективом

Бывший полузащитник "Динамо" Василий Кардаш, который сегодня отпраздновал свой 47-й день рождения, рассказал о том, как он раньше отмечал именины в составе киевской команды.

— Василий Ярославович, дата хоть и не круглая, тем не менее, гостей на праздник много позовете?

— На этот раз нет. Отметим в узком семейном кругу. Мы собирались во Львов, там у меня живут мама и сестра с племянником, но в силу обстоятельств, выбраться не получилось.

— В вашу бытность футболистом "Динамо", часто собирались по поводу празднования чьего-то дня рождения?

— Да. Если именины приходились на сборы, то по возвращении мы находили окна для таких мероприятий. Причем, отмечали всем коллективом. Валерий Лобановский прививал нам коллективизм, он говорил, что если собираться, то только все вместе. Тогда в "Динамо" и Новый год мы отмечали вместе с близкими людьми. Все было по-семейному.

— Какой ваш самый запоминающийся день рождения?

— (После паузы.) Наверное, 45-летие. Мы с женой отметили это событие в Лондоне, и даже попали на матч АПЛ "Тоттенхэм" — "Эвертон".

— Свой первый футбольный подарок, помните?

— Бутсы. Тогда это был дефицит. В те времена каждый футболист относился к бутсам трепетно, после каждой тренировки их натирали камфорным маслом. Был даже специальный обувной мастер, который штопал нам эти бутсы.



— Сами часто дарите футбольную атрибутику?

— В принципе, да. Кому-то костюм, кому-то куртку, мячи, с автографами футболистов национальной сборной.

— В свое время вы имели возможность дарить динамовские футболки?

— Да. Даже про себя чуть не забыл (улыбается). Вовремя супруга напомнила, чтобы оставил себе на память.

— А вообще обладаете большой коллекцией футболок?

— Не скажу, что большой, но кое-что есть. Вот, кстати, вы напомнили, нужно провести ревизию. Я даже не помню, чьи фамилии на этих футболках "Ланса", "Арсенала", "Баварии", "Реала"…

— Кто в "Динамо" был главным коллекционером?

— Точно не скажу, но я видел, что очень много футболок было у Андрея Гусина. А больше всех меня поразил мой знакомый, который является простым любителем футбола. Так вот у него в коллекции, если не ошибаюсь, около 400 штук, есть даже игровая — Пеле и Платини.

— В составе сборной Украины вы принимали участие в трех отборочных турнирах. Эти раритетные футболки у вас есть?

— Не помню, после каких матчей я их взял, но несколько экземпляров имеется (улыбается).