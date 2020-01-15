Степаненко почти месяц гостит в США

Опорный полузащитник "Шахтера" и национальной сборной Украины Тарас Степаненко рассказал о своем отпуске и замечательном отдыхе у друзей из США в штате Флорида, а также выделил три главные события 2019 года.

Важнейшими 2019 году Тарас считает победу в Кубке и чемпионате Украины, появление нового тренера в "Шахтере", а также выход на Евро-2020 вместе со сборной Украины.

"Это такие яркие события, которые позволяют смотреть в будущее с оптимизмом и понимать, что ты работаешь не зря, а чтобы добиваться конкретных целей и результатов", - говорит Степаненко.

Отпуск, по словам Тараса, проходит хорошо.

"С семьей уже более 3 недели находимся во Флориде - пригласил друг. Отдыхаем, ездим на пляж. Были с детьми на баскетболе, хоккее, в Диснейленде, экопарка "Эверглейдс", катались на аэроботе. Здесь много развлечений и для детей, и для взрослых. Купаемся в океане. Очень положительные впечатления от Америки!

Новый год тоже встречали в США, семьями с друзьями. Сделали гастрономический микс: «Оливье», салат с крабовыми палочками и мясо на гриле - традиционная американская блюдо. В Штатах в основном празднуют католическое Рождество, а Новый год второстепенный", - отмечает полузащитник.

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Чтобы поддерживать себя в форме, Тарас бегает. Несколько раз катались с друзьями на велосипедах - ездили к океану.

"Дома выполняю легкие упражнения для поддержания формы. Играли в футбол с украинской диаспорой, - вспоминает Степаненко. - Здесь живет Сергей Пшеничных, который в "Металлисте" выступал. И Эдмар также, однако сейчас его не было. Списывались с ним и хотели встретиться, но не получилось. Во Флориде много украинский. Собирались, играли на любительском уровне. Достаточно весело!".