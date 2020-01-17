Опытные игроки, Рябоконь, удача - Максим Дегтярев назвал составные части успеха Десны

Форвард "Олимпика" Максим Дегтярев, который недавно вернулся в донецкую команды, рассказал о времени, проведенном в "Десне".

- Макс, первую половину нынешнего чемпионата ты провел в "Десне", команде, которая всех удивила своими результатами и лишь в последнем перед перерывом туре уступила "Динамо" вторую строчку турнирки. В чем секрет такого успеха?

- В успехе "Десны" есть несколько составляющих. Прежде всего в команде собраны очень качественные исполнители. Все ребята хорошо сыграны, они не первый год выступают вместе, еще со времен Первой лиги. Безусловно, стоит отметить и работу Александра Рябоконя – очень сильного специалиста. Ну и, конечно, удача! Без нее в футболе никуда… Хотел бы отметить ещё президента клуба, который делает все для команды. В "Десне", как, кстати, и в "Олимпике", созданы отличные условия для работы, благодаря чему футболисты имеют возможность сосредоточиться только на футболе.

- Что дал тебе опыт выступлений в черниговской команде?

- Смена обстановки иногда очень полезна для футболиста. В спорте, как и в жизни, нельзя стоять на месте. Переезд в другую команду уже по определению дает тебе возможность развиваться, впитывать новые знания от нового тренера, подмечать и брать для себя какие-то нюансы в игре партнеров по команде.

- Какие у тебя эмоции от возвращения в "Олимпик"?

- Эмоции, естественно, положительные. "Олимпик" для меня не чужой клуб, я здесь провёл отличное время до перехода в "Десну", поэтому рад вернуться. Хочется помочь клубу выполнить поставленную руководством задачу и попасть в первую шестерку.