Срна прошел стажировку в Манчестер Сити - ФОТО

Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Дарио Срна прошел тренерскую стажировку в английском "Манчестер Сити".

Об этом Дарио сообщил в Инстаграме, снабдив пост несколькими фото.

"Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство. Мне было приятно проводить время с вами. Было отличным опытом учиться у лучшего тренера и его удивительной команды. Удачи "Ман Сити", — написал Срна.