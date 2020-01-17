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Срна прошел стажировку в Манчестер Сити - ФОТО
Дарио времени зря не теряет
Помощник главного тренера "Шахтера" Луиша Каштру Дарио Срна прошел тренерскую стажировку в английском "Манчестер Сити".
Об этом Дарио сообщил в Инстаграме, снабдив пост несколькими фото.
"Дорогие друзья, спасибо за ваше гостеприимство. Мне было приятно проводить время с вами. Было отличным опытом учиться у лучшего тренера и его удивительной команды. Удачи "Ман Сити", — написал Срна.
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Комментарии (1)
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миг-25 (киев)
17.01.2020 в 23:06
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