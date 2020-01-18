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Великих – об интересе Шахтёра к спортдиру Фиорентины: Такой солидный клуб не могут сделать "агентским"

Премьер-лига
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Скаут "Кальяри" не верит в назначение Даниэле Праде в донецком клубе

Великих – об интересе Шахтёра к спортдиру Фиорентины: Такой солидный клуб не могут сделать "агентским"
Новина українською

Скаут "Кальяри" Алекс Великих прокомментировал слухи об интересе "Шахтёра" к спортивному директору "Фиорентины" Даниэле Праде, а также рассказал об активности "горняков" на трансферном рынке Италии.

"Что я могу сказать о Даниэле Праде? В этом сезоне болельщики "Фиорентины" жестко его критикуют за проваленное летнее трансферное окно, в связи с чем команда сейчас продолжает барахтаться в нижней части турнирной таблицы. Он тактичный и неконфликтный человек, с которым приятно пообщаться, но в то же время он активно сотрудничает с определённой агентской компанией, и охотно прислушиваться к её рекомендациям. Не хотелось бы верить, что агенты "зашли" в такой солидный клуб как "Шахтёр". И я не верю в такое развитие событий.

"Шахтёр" уже два года как активизировался на итальянском трансферном рынке, и мне сложно сказать, с чем это связано. Предполагаю, что не обошлось здесь без влияния Дарио Срны, который один сезон поиграл за "Кальяри". Если я прав, роль Дарио в селекции "Горняков" существенно возрастёт. "Шахтёр" активно мониторит молодых перспективных игроков Серии А. С зимы прошлого года донецкий клуб активно искал левого защитника и следил за двумя конкретными игроками: Полом Лирола ("Фиорентина", в прошлом сезоне играл за "Сассуоло") и Алессандро Трипальделли ("Сассуоло", в прошлом сезоне выступал за "Кротоне"). Последний, к слову, сейчас хочет уходить из клуба - у него есть неплохие варианты", – цитирует Великих Footboom.

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В статье: Шахтер (Донецк) Даниэле Праде Алекс Великих
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Источник:
Footboom

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