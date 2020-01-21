Официально: Десна купила у Карпат Гуцуляка

"Карпаты" официально объявили, что хавбек команды Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в "Десне". Клубы договорились о трансфере игрока.

Официальный сайт "Десны" пока что молчит, поэтому о нюансах контракта игрока с черниговцами пока что ничего не известно.

Отметим, что 22-летний Гуцуляк является воспитанником "Карпат". Всего провел за команду 100 матчей, в которых забил 12 голов.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.