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Официально: Десна купила у Карпат Гуцуляка

Премьер-лига
(1 голосов)

Львовский клуб попрощался с игроком

Официально: Десна купила у Карпат Гуцуляка
Новина українською

"Карпаты" официально объявили, что хавбек команды Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в "Десне". Клубы договорились о трансфере игрока.

Официальный сайт "Десны" пока что молчит, поэтому о нюансах контракта игрока с черниговцами пока что ничего не известно.

Отметим, что 22-летний Гуцуляк является воспитанником "Карпат". Всего провел за команду 100 матчей, в которых забил 12 голов.

В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.

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В статье: Десна (Чернигов) Карпаты (Львов) Алексей Гуцуляк
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Источник:
ФК Карпаты

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Комментарии (2)
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Yurget (Чернигов)
21.01.2020 в 23:18
А це добре для "Десни"?
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Sandra777 (Львів)
21.01.2020 в 22:14
-9. Я в шоці щоб у Львові такі бабки крутились а на команду ніхто гривні не дасть ,правда що у Львові самі жадні бариги ідіть ви всі ###
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