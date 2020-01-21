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Официально: Десна купила у Карпат Гуцуляка
Львовский клуб попрощался с игроком
"Карпаты" официально объявили, что хавбек команды Алексей Гуцуляк продолжит карьеру в "Десне". Клубы договорились о трансфере игрока.
Официальный сайт "Десны" пока что молчит, поэтому о нюансах контракта игрока с черниговцами пока что ничего не известно.
Отметим, что 22-летний Гуцуляк является воспитанником "Карпат". Всего провел за команду 100 матчей, в которых забил 12 голов.
В нынешнем сезоне хавбек сыграл за "Карпаты" 12 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и отдал 2 ассиста.
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Источник:ФК Карпаты
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Комментарии (2)
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Yurget (Чернигов)
21.01.2020 в 23:18
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Sandra777 (Львів)
21.01.2020 в 22:14
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