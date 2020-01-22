Бабич: Тяжело представить, что где-то в Бельгии или Голландии меняли регламент по ходу сезона

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич не приветствует изменение регламента УПЛ по ходу сезона.

"Тяжело представить, что где-то в чемпионате Бельгии или Голландии меняют по ходу регламент. Если я правильно посмотрел новый календарь, то мы должны за 10-11 дней провести 4 матча. Что-то такое.

График достаточно плотный. Мы играем 4 матча с графиком через два на третий, через три на четвертый. Для нас это сложно", – сказал Бабич.

Напомним, что ранее УПЛ хотела отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложила перенос дат проведения матчей.