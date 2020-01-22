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Бабич: Тяжело представить, что где-то в Бельгии или Голландии меняли регламент по ходу сезона
Наставнику Мариуполя не нравятся инициативы Лиги
Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич не приветствует изменение регламента УПЛ по ходу сезона.
"Тяжело представить, что где-то в чемпионате Бельгии или Голландии меняют по ходу регламент. Если я правильно посмотрел новый календарь, то мы должны за 10-11 дней провести 4 матча. Что-то такое.
График достаточно плотный. Мы играем 4 матча с графиком через два на третий, через три на четвертый. Для нас это сложно", – сказал Бабич.
Напомним, что ранее УПЛ хотела отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложила перенос дат проведения матчей.