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Бабич: Тяжело представить, что где-то в Бельгии или Голландии меняли регламент по ходу сезона

Премьер-лига
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Наставнику Мариуполя не нравятся инициативы Лиги

Бабич: Тяжело представить, что где-то в Бельгии или Голландии меняли регламент по ходу сезона
Новина українською

Главный тренер "Мариуполя" Александр Бабич не приветствует изменение регламента УПЛ по ходу сезона.

"Тяжело представить, что где-то в чемпионате Бельгии или Голландии меняют по ходу регламент. Если я правильно посмотрел новый календарь, то мы должны за 10-11 дней провести 4 матча. Что-то такое.

График достаточно плотный. Мы играем 4 матча с графиком через два на третий, через три на четвертый. Для нас это сложно", – сказал Бабич.

Напомним, что ранее УПЛ хотела отменить плей-офф за еврокубки в текущем сезоне, а затем предложила перенос дат проведения матчей.

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В статье: ФК Мариуполь Александр Бабич
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Источник:
ТК Футбол

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