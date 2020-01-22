Никита Кравченко: Теперь у Олимпика два "Кравы"

Арендованный у киевского "Динамо" фланговый защитник "Олимпика" Никита Кравченко признался, что его очень хорошо приняли в донецкой команде.

Сам он такого не ожидал.

"Не думал, что коллектив окажется настолько доброжелательным. Причем это касается абсолютно всех ребят: как старших, так и совсем молодых, - говорит Никита. - Все помогают друг другу, могут "напихать", если нужно. В плане человеческих качеств коллектив - супер!".

В комнате Кравченко живет с Андреем Кравчуком.

"Мы два "Кравы". Бывает, на тренировках кто-то из партнеров кричит ему, а поворачиваюсь я. Думаю, со временем мы придумаем, как нам отличать эти обращения", - обещает Никита.

Во время тренировочного сбора у команды, отмечает защитник, очень сбалансированные нагрузки.

"Тренеры не перегружают. При этом интенсивность занятий очень высока. Конечно, усталость есть, но это именно то, что нужно, чтобы набрать необходимые кондиции, - считает игрок. - Уже половина сбора позади - чувствую себя прекрасно".

Самый тяжелый сбор в карьере Никита, как сам вспоминает, пережил в мариупольском "Ильичевце".

"Мне было 17 или 18 лет. Тренировал команду Николай Петрович Павлов. Это был даже не сбор, а перерыв на игры сборной Украины, всего 2-3 дня. Но за эти дни мы столько набегали и получили такую ​​нагрузку, что я запомнил это навсегда. Было трудно", - констатирует Кравченко.

Никита рассказал об изменении своей позиции на поле, в зависимости от потребности команды.

"В Мариуполе я играл под нападающими на позиции "десятки". Когда перешел в "Динамо", тренеры использовали меня больше на месте крайнего нападающего. И только через несколько лет попытались задействовать на позиции флангового защитника.

В принципе, я могу сыграть на любой из этих позиций, но, поскольку в последнее время я больше сконцентрировался на игре в обороне, то мне комфортнее именно амплуа крайнего защитника, - рассуждает Крава. - Все же в атаке необходимо обладать хорошим дриблингом, постоянно идти на обострение, врываться в штрафную соперника, а я понимаю, что это не самые сильные мои стороны".

Никита поделился впечатлениями от спаррингов с румынским "Вииторулом" и азербайджанским "Сабаилом".

"Могу сказать за те отрезки, в которых я играл. В первой половине игры с румынами мы хорошо выглядели стартовые 30 минут, но пропущенный гол нас подкосил, и конець тайма уже соперник выглядел лучше. Мы закончили 1:1, и это - справедливый результат.

Что касается второго матча, то мы провели его на очень приличном уровне, - говорит Кравченко. - Выиграли первый тайм 2:0, полностью доминировали над соперником и могли забивать гораздо больше. Я лично очень доволен второй игрой".

Подумал Никита и о своих амбициях в футболе.

"Никогда особо не думал об этом. Возможно, это и правильно - мечтать о победе в Лиге чемпионов и ставить перед собой высокие цели, но, я считаю, для начала нужно сформироваться как игрок, быть профессионалом в своем деле и получать удовольствие от футбола. А он отплатит тебе результатами", - отмечает защитник.