Сидорчук: "Жабры" есть, в том плане, что мы уже набегались, надышались

Капитан "Динамо" Сергей Сидорчук рассказал о подготовке в Турции, физическом состоянии и экваторе тренировочного сбора.

- Вчера утром работали в тренажерном зале. В частности, на велотренажерах. На что направлена такая тренировка?

- Основная цель – разогнать молочную кислоту, которая осталась в мышцах после двух игр, чтобы восстановиться. Плюс были упражнения на роллах, чтобы расслабить мышцы и предотвратить травмы.

- Сегодня ощутил облегчение?

- Это первый день за все сборы, чтобы не было крепатуры. Чувствовал себя вполне нормально и свежо.

- Перед началом тренировки газон поливают. Как это влияет на работу?

- Это нормальная практика. Перед играми поле также поливается. Плюс в Турции такой ветер, что практически сразу после полива все снова сухое, вода сдувается. Это нужно, чтобы мяч быстрее "ходил" и только для этого.

- На что была направленная утренняя тренировка?

- Отрабатывали прессинг и выход из-под него. Потом была игра один в один на полполя.

- Квадрат 5х5 с нейтральным – было достаточно интенсивно?

- Да, есть два касания, тяжело держать мяч, потому что нужно открываться. А при двух касаниях сильно мяч не поводишь и не обыграешь. Всегда стараешься играть через передачу.

- Основная работа – работа в тройках?

- Нет, это была скорее пауза, направленная на отработку ударов по воротам, завершение. Могло показаться, что это была основная работа, но этот элемент скорее используется как пауза или передышка.

- Можно ли говорить о том, что команда выходит на пик подготовки?

- Нет, еще рано. "Жабры" есть, в том плане, что мы уже набегались, надышались. Но недостает еще взрывной скорости. Я думаю, что все это будет отрабатываться сейчас, к концу первого сбора и на втором. Скорость, частота. Вроде ты все видишь, но быстро ногами сделать не можешь. А что касается физической готовности, то действительно чувствую себя хорошо и даже словил себя на мысли, что, когда играешь, тайм быстро заканчивается. Адаптация к тяжелым нагрузкам проходит легче.

- Ты уже неоднократно проходил тренировочные сборы в "Динамо". Нынешний тренерский штаб чем-то удивил?

- Нет, в целом. Разве что то, что в первые 7 дней было очень тяжело из-за обилия беговой работы. Даже не вспомню, когда такое было в последний раз. Но мы прошли его хорошо, все выдержали и это поможет нам в будущем.