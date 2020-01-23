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Кочергин: Была тяжелая игра, поляки исповедуют силовой футбол

Премьер-лига
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Забил победный гол

Кочергин: Была тяжелая игра, поляки исповедуют силовой футбол
Новина українською

Атакующий полузащитник луганской "Зари" 23-летний Владислав Кочергин поделился впечатлениями от спарринга на сборах в Турции с польским "ЛКС" (Лодзь).

Влад говорит о "привычной для сбора игре".

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"Соперники - команда силовая, поляки исповедуют силовой футбол. Все время в борьбе, играют один в один, не дают развернуться, спокойно работать с мячом, - говорит Кочергин. - Тяжелая игра, но рад что победили, что забил.

Не ожидал, что гол станет ключевым, но так получилось. Были еще моменты - надо было забивать еще. Хочется выигрывать всегда, не важно, какая это игра. С победами легче тренироваться".

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В статье: Заря (Луганск) ЛКС (Лодзь) Владислав Кочергин тренировочный сбор
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Источник:
ФК Зоря

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