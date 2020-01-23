Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Кочергин: Была тяжелая игра, поляки исповедуют силовой футбол
Забил победный гол
Атакующий полузащитник луганской "Зари" 23-летний Владислав Кочергин поделился впечатлениями от спарринга на сборах в Турции с польским "ЛКС" (Лодзь).
Влад говорит о "привычной для сбора игре".
"Соперники - команда силовая, поляки исповедуют силовой футбол. Все время в борьбе, играют один в один, не дают развернуться, спокойно работать с мячом, - говорит Кочергин. - Тяжелая игра, но рад что победили, что забил.
Не ожидал, что гол станет ключевым, но так получилось. Были еще моменты - надо было забивать еще. Хочется выигрывать всегда, не важно, какая это игра. С победами легче тренироваться".