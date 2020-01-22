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Сборы в Турции. Заря одержала вторую победу за один день
На сей раз луганчане обыграли польский Лодзь
Во вторник 22 января "Заря" на сборе в Турции провела сразу два спарринга.
Утром луганчане разгромили "Нефтчи" из Кыргызтана (4:0), а вечером сыграли с польским "Лодзем".
В первом тайме небольшое преимущество было за луганчанами, однако до серьезных острых моментов дело не доходило.
После перерыва ход игры не изменился, и украинская команда все-таки смогла воплотить свое преимущество в забитый мяч – на 61- минуте отличился Кочергин.
1:0 Вторая победа "Зари" за день.
Свой следующий спарринг в Турции заря проведет в субботу 25 января против польского "Пяста".
Заря - ЛКС Лодзь 1:0
Гол: Кочергин, 61
Заря: Никита Шевченко, Александр Тымчик, Лазио, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Артем Громов.