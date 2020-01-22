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Сборы в Турции. Заря одержала вторую победу за один день

Премьер-лига
(1 голосов)

На сей раз луганчане обыграли польский Лодзь

Сборы в Турции. Заря одержала вторую победу за один день
Новина українською

Во вторник 22 января "Заря" на сборе в Турции провела сразу два спарринга.

Утром луганчане разгромили "Нефтчи" из Кыргызтана (4:0), а вечером сыграли с польским "Лодзем".

В первом тайме небольшое преимущество было за луганчанами, однако до серьезных острых моментов дело не доходило.

После перерыва ход игры не изменился, и украинская команда все-таки смогла воплотить свое преимущество в забитый мяч – на 61- минуте отличился Кочергин.

1:0 Вторая победа "Зари" за день.

Свой следующий спарринг в Турции заря проведет в субботу 25 января против польского "Пяста".

Заря - ЛКС Лодзь 1:0

Гол: Кочергин, 61

Заря: Никита Шевченко, Александр Тымчик, Лазио, Евгений Чеберко, Богдан Михайличенко, Дмитрий Иванисеня, Владлен Юрченко, Богдан Леднев, Владислав Кочергин, Владислав Кабаев, Артем Громов.

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В статье: Заря (Луганск) ЛКС (Лодзь)
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Комментарии (1)
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Hugo64 (PARIS)
22.01.2020 в 17:43
с поляками скорее всего была основа -- с нефчи как бы резерв --обе команды сыграли и выиграли-- и это неплохо---
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