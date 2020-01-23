Ярослав Деда не полетит с Карпатами в Турцию

Форвард львовских "Карпат" Ярослав Деда как минимум 3 недели будет восстанавливаться от повреждения, которое получил на тренировке. Такой неутешительный вердикт игрок получил после посещения киевской специализированной клиники.

Таким образом Ярослав, скорее всего, не сможет присоединиться к своей команде на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Футболист будет проходить реабилитацию уже во Львове и начнет полноценные тренировки с партнерами уже после того, как они вернутся в Украину.

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Деда в этом сезоне за основную команду провел 6 матчей (в 2 выходил с первых минут), но результативными действиями молодой нападающий пока не отмечался.

Зато за молодежную команду "Карпат" в активе Деды 7 голов за 3 матча.